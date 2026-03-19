Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Довженко і баби». Шевченківський лауреат Сергій Тримбач створив п’єсу про Довженка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Андрій Тримбач
Сергій Тримбач, лауреат Шевченківської премії 2026 року в номінації «Літературознавство і мистецтвознавство»

«Генеральним продюсером совєтського кіно був… Сталін»

Лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, науковець та кіносценарист Сергій Тримбач пише п’єсу про видатного українського кіномитця Олександра Довженка. Цим кінознавець поділився в інтерв’ю «Главкому» та розповів деталі нової п’єси.

Нова робота Сергія Тримбача має назву «Довженко і баби». Автор майбутньої п'єси пояснив, чому обрав саме таку назву. «Колись я смішив Драча (український поет і перекладач Іван Драч, – «Главком») всякими історіями з листування Довженка з родичами із «Мацкви», де він писав, що «страшніше бабів нічого не буває». Не жінок, а саме бабів… Драч сміявся, а потім якось каже: «Слухай, давай напишемо п'єсу «Довженко і баби». Пізніше я приніс йому матеріали з листування, кажу: вивчайте. Через тиждень Драч помер. Недавно я вирішив повернутися до цієї ідеї», – пояснив кінокритик.

Сергій Тримбач розповів, які саме події з життя Олександра Довженка він описуватиме у своїй п’єсі. Йдеться про часи Другої світової війни.

Вересень 2024 року. На відкритті скульптури Довженку біля входу в київську кіностудію, що носить його ім’я, Тримбач вручає корифею його улюблені соняхи
фото з архіву Сергія Тримбача

«Основна дія відбуватиметься на кухні московської квартири. Кухня, стіл, Довженко і четверо жінок. Коли в 1943-му Довженко з військами потрапив у Київ, він з'ясував, що батько помер під час окупації, тому забрав матір до себе в Москву. Через тиждень записує: тепер я зрозумів, чому батько інколи брав у руки сокиру й ганявся за матір’ю», – поділився автор п’єси.

Кінознавець розповів, що жінки, про яких йдеться у п’єсі – це дружина письменника, його мати, теща та хатня робітниця. Сергій Тримбач пояснив, яку саме роль вони гратимуть у п’єсі.

«У п’єсі буде й Сталін. 31 січня 1944 року. Довженка викликають на політбюро ЦК розпинати за сценарій «Україна в огні». Оці, вибачаюсь, баби відчули, що сокира нависла над Довженком, але не розуміють чому, а от Солнцева добре розуміла, що все може скінчитися трагічно. Одначе Сталін залишив Довженкові життя», – зазначив Тримбач.

Сергій Тримбач – відомий український кінокритик, кінознавець, кіносценарист та науковець. Серед його нагород Державні премії України ім. О. Довженка (2008), премії ім. Джеймса Мейса (2016), Національної премії України ім. Шевченка (2026).

Сергій Тримбач займається дослідженням життя та спадщини Олександра Довженка. Серед його робіт книги: «Олександр Довженко. Загибель богів/Ідентифікація автора в національному часопросторі» (2007), «Олександр Довженко. Від пекла до раю» (2026), фільм «Довженко починається» (2009) та інші, які присвячені пам'яті письменника.

До слова, напередодні Дня українського кіно на кіностудії ім. О. Довженка у Києві встановили пам’ятник українському кінематографісту, письменнику Олександру Довженку.

Також «Главком» розповідав про п'ять кращих фільмів видатного митця Олександра Довженка. Один з них фільм «Земля», 1930. Легендарний фільм, де Довженко виступив як режисер та сценарист. Фільм вважають вдалою спробою демонстрації світогляду нації хліборобів, поетизації праці на землі та ще низка видатних робіт кіномитця. 

Читайте також:

Теги: історія кіно письменник фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Культура

Еммі Андієвській – 95. Найцікавіші факти та творча спадщина поетеси та художниці
Еммі Андієвській – 95. Найцікавіші факти та творча спадщина поетеси та художниці
Ліні Костенко – 96 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
Ліні Костенко – 96 років. Цікаві факти про геніальну поетесу
Шевченківський лауреат Тримбач розповів, чому прах Довженка так і не перевезли з Москви до Києва
Шевченківський лауреат Тримбач розповів, чому прах Довженка так і не перевезли з Москви до Києва
«Во сне говорил на украинском языке». Шевченківський лауреат Тримбач розказав, хто «стукав» у КДБ на Довженка
«Во сне говорил на украинском языке». Шевченківський лауреат Тримбач розказав, хто «стукав» у КДБ на Довженка
Шевченківська премія-2026: Зеленський подякував українським митцям за розвиток культури
Шевченківська премія-2026: Зеленський подякував українським митцям за розвиток культури

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua