«Довженко і баби». Шевченківський лауреат Сергій Тримбач створив п’єсу про Довженка

«Генеральним продюсером совєтського кіно був… Сталін»

Лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, науковець та кіносценарист Сергій Тримбач пише п’єсу про видатного українського кіномитця Олександра Довженка. Цим кінознавець поділився в інтерв’ю «Главкому» та розповів деталі нової п’єси.

Нова робота Сергія Тримбача має назву «Довженко і баби». Автор майбутньої п'єси пояснив, чому обрав саме таку назву. «Колись я смішив Драча (український поет і перекладач Іван Драч, – «Главком») всякими історіями з листування Довженка з родичами із «Мацкви», де він писав, що «страшніше бабів нічого не буває». Не жінок, а саме бабів… Драч сміявся, а потім якось каже: «Слухай, давай напишемо п'єсу «Довженко і баби». Пізніше я приніс йому матеріали з листування, кажу: вивчайте. Через тиждень Драч помер. Недавно я вирішив повернутися до цієї ідеї», – пояснив кінокритик.

Сергій Тримбач розповів, які саме події з життя Олександра Довженка він описуватиме у своїй п’єсі. Йдеться про часи Другої світової війни.

Вересень 2024 року. На відкритті скульптури Довженку біля входу в київську кіностудію, що носить його ім’я, Тримбач вручає корифею його улюблені соняхи фото з архіву Сергія Тримбача

«Основна дія відбуватиметься на кухні московської квартири. Кухня, стіл, Довженко і четверо жінок. Коли в 1943-му Довженко з військами потрапив у Київ, він з'ясував, що батько помер під час окупації, тому забрав матір до себе в Москву. Через тиждень записує: тепер я зрозумів, чому батько інколи брав у руки сокиру й ганявся за матір’ю», – поділився автор п’єси.

Кінознавець розповів, що жінки, про яких йдеться у п’єсі – це дружина письменника, його мати, теща та хатня робітниця. Сергій Тримбач пояснив, яку саме роль вони гратимуть у п’єсі.

«У п’єсі буде й Сталін. 31 січня 1944 року. Довженка викликають на політбюро ЦК розпинати за сценарій «Україна в огні». Оці, вибачаюсь, баби відчули, що сокира нависла над Довженком, але не розуміють чому, а от Солнцева добре розуміла, що все може скінчитися трагічно. Одначе Сталін залишив Довженкові життя», – зазначив Тримбач.

Сергій Тримбач – відомий український кінокритик, кінознавець, кіносценарист та науковець. Серед його нагород Державні премії України ім. О. Довженка (2008), премії ім. Джеймса Мейса (2016), Національної премії України ім. Шевченка (2026).

Сергій Тримбач займається дослідженням життя та спадщини Олександра Довженка. Серед його робіт книги: «Олександр Довженко. Загибель богів/Ідентифікація автора в національному часопросторі» (2007), «Олександр Довженко. Від пекла до раю» (2026), фільм «Довженко починається» (2009) та інші, які присвячені пам'яті письменника.

До слова, напередодні Дня українського кіно на кіностудії ім. О. Довженка у Києві встановили пам’ятник українському кінематографісту, письменнику Олександру Довженку.

