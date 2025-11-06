Виставка «Пробудження» Івана Марчука працює у Києві останні чотири дні

Іван Марчук під час автограф-сесії у Музеї історії міста Києва

У столичному Музеї історії міста Києва стартують останні чотири дні роботи виставки «Пробудження» геніального українського художника Івана Марчука. Експозиція триватиме до 9 листопада включно. Про це повідомила генеральна директорка Вікторія Муха, закликаючи киян та гостей міста не пропустити важливу культурну подію, інформує «Главком».

За словами директорки, виставка «Пробудження» об’єднала навколо себе «неймовірну кількість емоцій і роздумів, щирих відгуків і зустрічей». «Це справжній діалог із Маестро, у творах якого памʼять і історія, біль і світло…», – додала вона.

Побачити картини Івана Марчука у Музеї історії міста Києва можна до 9 листопада включно фото: Вікторія Муха/Facebook

Вікторія Муха розповіла. що виставку вже побачили тисячі відвідувачів, серед яких щирі поціновувачі творчості Маестро, дипломати та іноземні гості, військові й ветерани, митці, діти та молодь.

Директорка запрошує відвідати виставку і зануритися у світ геніального митця та відчути те пробудження, що розкривається через його мистецтво, яке сьогодні звучить як національний акт відродження та незламністі українського духу.

Побачити картини Івана Марчука у Музеї історії міста Києва можна до 9 листопада включно.

Нагадаємо, виставка українського художника Івана Марчука, чия творчість давно стала культурним символом України на міжнародній арені, відкрилася напередодні Дня Незалежності України. Виставка «Іван Марчук. Пробудження» сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник з особливим трепетом та увагою до деталей показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим. Кожен із трьох циклів матиме своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача у виставку та дати йому можливість здійснити подорож етапами власного духовного пробудження. Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 18 приватних колекціонерів.