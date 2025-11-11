Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї

У музеї Кардіффа кілька годин експонат залишався непоміченим персоналом, поки відвідувач не повідомив про нього

У Національному музеї Кардіффа (Великобританія) сталася незвична подія: художник під псевдонімом Еліас Мерроу непомітно розмістив на стіні картину, створену штучним інтелектом, яка кілька годин залишалася непоміченою персоналом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Робота під назвою Empty Plate («Порожня тарілка») зображала хлопчика у шкільній формі з тарілкою в руках. Автор пояснив, що картина була створена за допомогою ШІ на основі попереднього ескізу. За його оцінками, протягом цього часу експонат встигли побачити «кілька сотень людей», перш ніж його зняли з експозиції.

Один із відвідувачів, помітивши незвичайну роботу, запитав працівників музею про її походження, але вони зізналися, що «не мають уявлення, коли і як вона з’явилася». Представник музейного об’єднання Уельсу підтвердив, що експонат було розміщено без дозволу і вже видалено.

Мерроу пояснив свій вчинок як «експеримент із системою відбору мистецтва», який перевіряє, як публічні інституції визначають, що варте експонування, а що – ні. Художник додав, що використання ШІ є «природною еволюцією художніх інструментів» і що обмежувати його можливості суперечить його переконанням щодо свободи мистецтва.

Подібні «партизанські» проєкти Мерроу раніше вже з’являлися в Бристольському музеї та Тейт-Модерн.

