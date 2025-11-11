Головна Світ Соціум
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
Художник таємно повісив у музеї картину
фото: BBC

У музеї Кардіффа кілька годин експонат залишався непоміченим персоналом, поки відвідувач не повідомив про нього

У Національному музеї Кардіффа (Великобританія) сталася незвична подія: художник під псевдонімом Еліас Мерроу непомітно розмістив на стіні картину, створену штучним інтелектом, яка кілька годин залишалася непоміченою персоналом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Робота під назвою Empty Plate («Порожня тарілка») зображала хлопчика у шкільній формі з тарілкою в руках. Автор пояснив, що картина була створена за допомогою ШІ на основі попереднього ескізу. За його оцінками, протягом цього часу експонат встигли побачити «кілька сотень людей», перш ніж його зняли з експозиції.

Один із відвідувачів, помітивши незвичайну роботу, запитав працівників музею про її походження, але вони зізналися, що «не мають уявлення, коли і як вона з’явилася». Представник музейного об’єднання Уельсу підтвердив, що експонат було розміщено без дозволу і вже видалено.

Мерроу пояснив свій вчинок як «експеримент із системою відбору мистецтва», який перевіряє, як публічні інституції визначають, що варте експонування, а що – ні. Художник додав, що використання ШІ є «природною еволюцією художніх інструментів» і що обмежувати його можливості суперечить його переконанням щодо свободи мистецтва.

Подібні «партизанські» проєкти Мерроу раніше вже з’являлися в Бристольському музеї та Тейт-Модерн.

Нагадаємо, що штучний інтелект уперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд. Штучний інтелект «знає», що він не людина, а лише комп'ютерна система, тож міг би зобразити себе як робота чи політика. Натомість ШІ намалював себе як суміш 40 художників, які завантажили в програму власні селфі.

Компанія Coca-Cola знову робить ставку на рекламу, створену за допомогою штучного інтелекту (ШІ), для своєї нової різдвяної кампанії Holidays Are Coming («Свята наближаються»). Це відбувається після того, як минулорічні спроби викликали хвилю критики з боку творчих професіоналів, які побоюються за свої робочі місця.

Група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим. 

музеї штучний інтелект робота картина художник Велика Британія

