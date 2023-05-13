Фінал «Євробачення-2023»: онлайн-трансляція шоу

На сцені продемонструють свої таланти 26 конкурсантів

У Ліверпулі, що у Великій Британії, 13 травня стартував грандфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

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Шоу розпочалося о 22:00 за київським часом.

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Сьогодні на сцені продемонструють свої таланти 26 конкурсантів – 20 переможців півфіналів, країни «великої пʼятірки» держав-засновників конкурсу та український гурт Tvorchi.

Крім того, у фіналі Євробачення заспівають і українські зірки. Серед них: переможці торішнього конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка та переможниця Євробачення 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.

Раніше Tvorchi запалили в кулуарах Євробачення із Сердючкою та мамою в антивоєнних футболках.