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    Культура

    Гендиректор «Довженко-Центру» написав заяву про відставку (документ)

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    Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко - Гендиректор «Довженко-Центру» написав заяву про відставку (документ)
    Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко

    «Фінансування «Довженко-Центру» не буде. Це все, шановні», – Козленко

    Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко написав заяву про відставку. Про це Іван Козленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Паспорт бюджетної програми Мінфін повернув Мінкульту без погодження. Отже, фінансування не буде. Це все, шановні», – написав Іван Козленко.

    У допис на Фейсбуці Козленко оприлюднив текст заяви про звільнення, написаної на ім'я в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Національному центрі Олександра Довженка Служба безпеки України сьогодні проводить обшук.

    28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності. У Центрі додають, що звернулись до Міністерства культури та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування. Проте це «результатів не дало».

    фінансування звільнення
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