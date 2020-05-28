Гендиректор «Довженко-Центру» написав заяву про відставку (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко

«Фінансування «Довженко-Центру» не буде. Це все, шановні», – Козленко

Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко написав заяву про відставку. Про це Іван Козленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Паспорт бюджетної програми Мінфін повернув Мінкульту без погодження. Отже, фінансування не буде. Це все, шановні», – написав Іван Козленко.

У допис на Фейсбуці Козленко оприлюднив текст заяви про звільнення, написаної на ім'я в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Національному центрі Олександра Довженка Служба безпеки України сьогодні проводить обшук.

28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив про настання неплатоспроможності. У Центрі додають, що звернулись до Міністерства культури та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням поновити бюджетне фінансування. Проте це «результатів не дало».