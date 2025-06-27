Історик та офіцер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті

До грудня 2024 року цю посаду займав Антон Дробович

Кабінет Міністрів призначив історика та офіцера Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує «Главком».

Кабінет Міністрів 27 червня призначив історика Олександра Алфьорова очільником Українського інституту національної пам’яті. Як відомо, до грудня 2024 року цю посаду займав Антон Дробович.

З 2010 року Олександр Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером ССО «Азов-Київ». З вересня 2022 року – офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

У травні 2025 року Алфьоров повідомив, що звільнений з армії як багатодітний батько – тепер він майор запасу.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАНУ. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Варто зазначити, що в травні 2024 року історик Олександр Алфьоров дав інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Як зазначається, Дробовича була звільнено у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.