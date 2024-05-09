Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня

Наші батьки, діди завжди казали «Велика Вітчизняна війна». Чому ми маємо казати лише «Друга Світова»?

Великою Вітчизняною війну назвали тоді, коли Німеччина напала на Радянський Союз. У межах великої Другої Світової війни, яка почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу, розпочалася Друга Світова війна, яка закінчилась капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. Тому наші батьки і діди казали «Велика Вітчизняна війна», а ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому»

Історик пояснив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини.

«У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Проте Друга Світова війна тривала, і наші вояки, в тому числі, які перебували в різних арміях, воювали ще проти Японії, на території Китаю, Манджурії.

«Тобто, війна тривала до капітуляції Японії, останнього союзника Німеччини», – уточнив Алфьоров. 

8 травня в Україні та світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. У нас в країні ця дата встановлена указом президента від 24 березня 2015 року. Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Символом цього дня став червоний мак.

З 2024 року Україна відзначає 9 травня День Європи.

Дата 9 травня як День Перемоги також не святкується у балтійських країнах – Естонії, Латвії та Литві.

Загалом з 1941 до 1945 роки, враховуючи тих, хто загинув від рук обох режимів, був вивезений на примусові роботи, репресований або ж депортований, населення України зменшилося із майже 41 мільйона до 27 мільйонів
Загалом з 1941 до 1945 роки, враховуючи тих, хто загинув від рук обох режимів, був вивезений на примусові роботи, репресований або ж депортований, населення України зменшилося із майже 41 мільйона до 27 мільйонів
графіка Інституту Національної пам’яті

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у селі Ягідне на Чернігівщині записав звернення з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час окупації в березні 2022 року російські загарбники майже місяць утримували всіх жителів села у шкільному підвалі. 350 дорослих і дітей були без їжі, води та ліків. На кожну людину – менш ніж квадратний метр: їм доводилося спати сидячи чи стоячи.

Учора, 8 травня 2024 року, Україна вперше відзначала 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей.

Читайте також: 9 Травня. П’ять наївних запитань до історика
Теги: Німеччина війна Друга світова війна батьки Олександр Алфьоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 км від України
Атака на завод у Борисоглєбську. ЗМІ повідомили, чим насправді займалося підприємство
9 квiтня, 15:56
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
10 квiтня, 04:52
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб
15 квiтня, 19:31
Зеленський провів важливу розмову з головкомом ЗСУ Сирським
Посилення ЗСУ на всіх ключових ділянках фронту. Зеленський провів розмову з Сирським
23 квiтня, 20:31
За словами нардепа Гончаренка, Україна отримає від США системи ППО Patriot
У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп
26 квiтня, 08:37
19 квітня Росія атакувала ракетами Дніпропетровщину
Ракетна атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
19 квiтня, 06:53
«Ніколи не забуду перші втрати в батальйоні», – Михайлюта
Фагот розповів, як психологічно відновлюється після боїв
30 квiтня, 10:12
Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
3 травня, 19:05
У Харкові внаслідок обстрілу за двома адресами спалахнули пожежі
Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина
5 травня, 09:11

Суспільство

Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня
Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Еколог за освітою, за покликанням – революціонер. Згадаймо Олександра Машлая
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Верховний суд ухвалив рішення
Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання? Верховний суд ухвалив рішення
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
21K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
17K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
11K
«Конфіскація російських активів відкриває скриньку Пандори» – голова депозитарію Euroclear
5285
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
4414
Посівний календар на травень 2024: які дні найбільш сприятливі

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua