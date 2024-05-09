Історик пояснив, чому світ не святкує 9 травня

Наші батьки, діди завжди казали «Велика Вітчизняна війна». Чому ми маємо казати лише «Друга Світова»?

Великою Вітчизняною війну назвали тоді, коли Німеччина напала на Радянський Союз. У межах великої Другої Світової війни, яка почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу, розпочалася Друга Світова війна, яка закінчилась капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. Тому наші батьки і діди казали «Велика Вітчизняна війна», а ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому».

Історик пояснив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини.

«У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Проте Друга Світова війна тривала, і наші вояки, в тому числі, які перебували в різних арміях, воювали ще проти Японії, на території Китаю, Манджурії.

«Тобто, війна тривала до капітуляції Японії, останнього союзника Німеччини», – уточнив Алфьоров.

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