Як потрапити на суперхіти Театру Франка? Нищук дав обіцянку тим, хто не може купити квитки

За словами керівника театру, «хто швидше клікнув – той і купив»

Квитки на найпопулярніші вистави Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зникають за лічені секунди. Особливо це стосується «Конотопської відьми», на яку багато хто намагається потрапити не один сезон поспіль. Генеральний директор – художній керівник театру Євген Нищук дав обіцянку тим, хто вже довгий час не може потрапити на спектакль. Про нову ініціативу від театру він розповів у в рамках спецпроєкту громадської ініціативи «Голка» «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Я розумію роздратування частини глядачів. Але реальність така: хто швидше клікнув – той і купив. У момент старту продажу щонайменше 15 тисяч людей одночасно намагаються купити квитки. На «Калігулу» місця розпродуються за сімнадцять секунд, 120 місць Камерної сцени. На «Конотопську відьму» (головна сцена – 800 місць) – приблизно за п’ятдесят секунд повний sold out. Станом на сьогодні через систему продажу, інтегровану із застосунком «Дія», на нашому сайті авторизовано близько 200 тис. користувачів», – пояснив Євген Нищук.

Водночас у театрі готують рішення для тих, хто постійно «не встигає». «Найближчим часом плануємо презентувати мобільний застосунок театру Франка. А ще я попросив наших програмістів запровадити електронну чергу для тих, хто не встиг клікнути і купити першим, але був дуже близько. Ми хочемо, щоб ці глядачі мали пріоритет у викупі квитків наступного разу. Я дуже серйозно ставлюся до цього питання», – підсумував Нищук.

