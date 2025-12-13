Головна Країна Культура
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото
Анастасія Блажчук у ролі Хвесі
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Актриса Анастасія Блажчук, яка народила двох дітей Євгену Нищуку, досі грала у столичному Молодому театрі

Актриса Анастасія Блажчук вперше вийшла на сцену Національного театру імені Івана Франка у столиці. Артистка дебютувала у виставі «Комедія на руїнах» (режисер Петро Ільченко) у ролі Хвесі. Про це повідомляє «Главком».

Досі цю роль виконували три актриси: Марина Дадалева, Марина Кошкіна та Катерина Артеменко.

Анастасія Блажчук у ролі Хвесі
Анастасія Блажчук у ролі Хвесі
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Анастасія Блажчук нині, якщо вірити офіційному сайту Молодого театру, задіяна у п’яти виставах цього столичного закладу культури. Але, як раніше стало відомо «Главкому», талановита акторка отримала ролі у Національному театрі ім. Івана Франка, яким тепер керує батько її дітей, народний артист Євген Нищук. Анастасія брала участь у конкурсі на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу в цьому театрі, але аби уникнути звинувачень у непотизмі, акторка почала співпрацювати з головним драматичним театром країни за договором у конкретних проєктах (так звані «разові»).

Анастасія Блажчук у ролі Хвесі
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

До слова, Блажчук відома актриса, вона з'являлась у таких кінороботах, як «Жіночий лікар», «Сусіди», «Поцілунок», «Все повернеться». Блажчук впала в око критикам ще на зорі своєї кар'єри. На неї звернув увагу легендарний Олег Вергеліс: найвідоміший театральний оглядач виділив її гру у ролі Майї Михайлівни у виставі Молодого театру «Нагадай собі згадати». Там Анастасія зіграла дуже непросту роль 90-літньої бабусі, що в київській квартирі викликає любовні примари минулого й не перестає сперечатися з теперішнім своїм кавалером, на ймення Склероз.

Анастасія Блажчук та колишній міністр культури України, а нині гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгеном Нищуком не оформлювали свої стосунки офіційно. Анастасія народила сина і доньку від актора, який на 18 років старший за неї. Нищук, який вкрай рідко піднімає завісу особистого життя, у 2024 році опублікував світлини з дітьми у себе в соцмережах. На знімку щасливий батько сидів із п'ятирічним сином та дворічною донькою на лавочці та мило обіймав їх.

Нагадаємо, Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки з українського серіалу «Спіймати Кайдаша», повідомила, що ухвалила рішення поставити крапку у своїй акторській кар'єрі. 

Як повідомлялося, київський академічний театр «Золоті ворота» анонсував прем'єру вистави «Чорна шаль» за творами класика італійської драматургії, лауреата Нобелівської премії Луїджі Піранделло. Постановка є режисерським дебютом акторки Христі Любої та присвячена людям, яких суспільство воліє не помічати. 

Теги: театр актриса Театр Франка

Заслужена артистка України Віталіна Біблів увійшла в топ-10 характерних актрис України нової хвилі
«Грала повію, бомжиху, санітарку»: Віталіна Біблів розповіла, чому не мріє про роль Офелії
15 листопада, 08:26
Леонська не виступить в Ейндховені: українські дипломати добилися скасування концерту
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
26 листопада, 11:59
Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду чоловікові
«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду
27 листопада, 18:27
Список переможців опублікували на офіційній сторінці Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА
Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Список лавреатів
2 грудня, 09:20
Розклад вистав театру Магара
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»
15 листопада, 20:15
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 29-30 листопада
28 листопада, 14:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 грудня
5 грудня, 14:11
Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі
Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру
7 грудня, 13:16
Дарина Федина, яка здобула популярність роллю Мелашки, залишає сцену заради підтримки Сил Оборони
Мелашка з серіалу «Спіймати Кайдаша» повідомила про кінець акторства
10 грудня, 10:33

