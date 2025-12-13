Обраниця Нищука вийшла на сцену театру Франка: перші фото

Актриса Анастасія Блажчук, яка народила двох дітей Євгену Нищуку, досі грала у столичному Молодому театрі

Актриса Анастасія Блажчук вперше вийшла на сцену Національного театру імені Івана Франка у столиці. Артистка дебютувала у виставі «Комедія на руїнах» (режисер Петро Ільченко) у ролі Хвесі. Про це повідомляє «Главком».

Досі цю роль виконували три актриси: Марина Дадалева, Марина Кошкіна та Катерина Артеменко.

Анастасія Блажчук у ролі Хвесі фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Анастасія Блажчук нині, якщо вірити офіційному сайту Молодого театру, задіяна у п’яти виставах цього столичного закладу культури. Але, як раніше стало відомо «Главкому», талановита акторка отримала ролі у Національному театрі ім. Івана Франка, яким тепер керує батько її дітей, народний артист Євген Нищук. Анастасія брала участь у конкурсі на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу в цьому театрі, але аби уникнути звинувачень у непотизмі, акторка почала співпрацювати з головним драматичним театром країни за договором у конкретних проєктах (так звані «разові»).

Анастасія Блажчук у ролі Хвесі фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

До слова, Блажчук відома актриса, вона з'являлась у таких кінороботах, як «Жіночий лікар», «Сусіди», «Поцілунок», «Все повернеться». Блажчук впала в око критикам ще на зорі своєї кар'єри. На неї звернув увагу легендарний Олег Вергеліс: найвідоміший театральний оглядач виділив її гру у ролі Майї Михайлівни у виставі Молодого театру «Нагадай собі згадати». Там Анастасія зіграла дуже непросту роль 90-літньої бабусі, що в київській квартирі викликає любовні примари минулого й не перестає сперечатися з теперішнім своїм кавалером, на ймення Склероз.

Анастасія Блажчук та колишній міністр культури України, а нині гендиректор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгеном Нищуком не оформлювали свої стосунки офіційно. Анастасія народила сина і доньку від актора, який на 18 років старший за неї. Нищук, який вкрай рідко піднімає завісу особистого життя, у 2024 році опублікував світлини з дітьми у себе в соцмережах. На знімку щасливий батько сидів із п'ятирічним сином та дворічною донькою на лавочці та мило обіймав їх.

