Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку
фото з відкритих джерел

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна

Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.
 
 До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:

  • у 2026 році виповнюється 17 років;
  • на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

Як взяти участь у тестуванні Резерв+:

  • Заповніть форму для участі в тестуванні.
  • Очікуйте електронний лист із запрошенням.
  • Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.
  • Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
  • Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна – для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

У відомстві зауважили, що онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян. Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму

Нагадаємо, що Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. 

