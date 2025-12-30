Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна
Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.
До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:
- у 2026 році виповнюється 17 років;
- на момент подання заяви є від 25 до 59 років.
Як взяти участь у тестуванні Резерв+:
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте електронний лист із запрошенням.
- Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна – для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.
У відомстві зауважили, що онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян. Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.
Нагадаємо, що Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника.
