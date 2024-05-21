АРМА пустить з молотка картини з колекції Медведчука, але не всі

Деякі картини з колекції обвинуваченого у держзраді Медведчука передадуть до Національного музею України для збереження

112 картин з колекції обвинуваченого у державній зраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ та кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука визнано такими, що мають історичну та культурну цінність. Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідний висновок Агентство отримало від експертів-мистецтвознавців. Майже всі картини – твори відомих українських митців XX століття. Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися з 2022 року.

фото: Агентство з розшуку та менеджменту активів

«Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження», – йдеться у повідомленні.

Твори, які не мають культурної та історичної цінності, будуть реалізовані через електронний майданчик «Прозорро.Продажі». Всі кошти від реалізації підуть в бюджет України.

Раніше АРМА ухвалила рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Так, вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном.

Нагадаємо, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.