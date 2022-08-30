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ЮНЕСКО підтримує внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини

Альона Боженко
glavcom.ua
ЮНЕСКО підтримує внесення Одеси до списку об'єктів світової спадщини
ЮНЕСКО підтримує включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини
фото із відкритих джерел

ЮНЕСКО надасть Україні допомогу у відновленні пошкоджених окупантами музеїв Одеси

В Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів світової спадщини Одесу. Про це повідомила пресслужба ЮНЕСКО.

У відомстві зазначили, що вже задіяні експерти для того, щоб внесення Одеси до списку світової спадщини могло бути терміново розглянуто країнами-членами Комітету світової спадщини.

«На прохання України ЮНЕСКО вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки країні, щоб ця номінація могла бути терміново розглянута державами-членами, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини, з метою включення її до списку всесвітньої спадщини та у список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою», – йдеться у повідомленні.

Комітету також буде рекомендовано внести об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Києві та Львові до списку світової спадщини, що знаходиться під загрозою.

При цьому організація надасть Україні допомогу у відновленні пошкоджених російськими окупантами музеїв Одеси.

Нагадаємо, раніше під час обстрілу Одеси окупанти пошкодили місцевий художній музей. Після цього міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту «зробити все, щоб зупинити удари Росії по мирних містах України та знищення культурної і природної спадщини».

Теги: Одеса війна ЮНЕСКО

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