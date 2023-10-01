Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023: названо переможця (відео)

Цього року Нацвідбір на Євробачення серед дітей проходив під гаслом «Мрій сміливо!»

У неділю, 1 жовтня, відбувся фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення, у якому беруть участь співаки та співачки від 9 до 14 років. Честь представляти нашу країну випала Анастасії Димид.

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Цього року Нацвідбір на Євробачення серед дітей проходив під гаслом «Мрій сміливо!». Фінал 21-го Дитячого Євробачення пройде вже 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці (Франція).

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Так, переможця визначали журі та глядачі. Результати голосування обох враховувалися однаково. Склад суддів цього разу формували за підсумками опитування у додатку «Дія». У результаті суддівські крісла зайняли продюсер Ігор Кондратюк, співачки Jerry Heil та alyona alyona. Музичним продюсером шоу виступила виконавиця Світлана Тарабарова.

Представниця України на Дитячому Євроєвденні у 2023 році Анастасія Димид фото з відкритих джерел

У фіналі Нацвідбору 1 жовтня виступили п’ять учасників:

Polina Babiy – Universe

Анастасія Димид – «Квітка»

Анастасія Бєлібова – «Сильна»

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Денис Грищук – Dance

Група 3 beauties – Power of Love

Сума голосів глядачів та журі привела до перемоги Анастасію Димид. Журі віддали учасниці 4 бали, а глядачі нагородили максимально можливими 5 балами.

Раніше Україна зробила офіційну заяву стосовно участі в «Євробаченні-2024».

Нагадаємо, що наступного року «Євробачення» прийматиме Швеція. Його проведуть у місті Мальме. Гранд-фінал конкурсу відбудеться 11 травня 2024 року.