Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023: названо переможця (відео)
Цього року Нацвідбір на Євробачення серед дітей проходив під гаслом «Мрій сміливо!»
У неділю, 1 жовтня, відбувся фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення, у якому беруть участь співаки та співачки від 9 до 14 років. Честь представляти нашу країну випала Анастасії Димид.
Цього року Нацвідбір на Євробачення серед дітей проходив під гаслом «Мрій сміливо!». Фінал 21-го Дитячого Євробачення пройде вже 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці (Франція).
Так, переможця визначали журі та глядачі. Результати голосування обох враховувалися однаково. Склад суддів цього разу формували за підсумками опитування у додатку «Дія». У результаті суддівські крісла зайняли продюсер Ігор Кондратюк, співачки Jerry Heil та alyona alyona. Музичним продюсером шоу виступила виконавиця Світлана Тарабарова.
У фіналі Нацвідбору 1 жовтня виступили п’ять учасників:
Polina Babiy – Universe
Анастасія Димид – «Квітка»
Анастасія Бєлібова – «Сильна»
Денис Грищук – Dance
Група 3 beauties – Power of Love
Сума голосів глядачів та журі привела до перемоги Анастасію Димид. Журі віддали учасниці 4 бали, а глядачі нагородили максимально можливими 5 балами.
Раніше Україна зробила офіційну заяву стосовно участі в «Євробаченні-2024».
Нагадаємо, що наступного року «Євробачення» прийматиме Швеція. Його проведуть у місті Мальме. Гранд-фінал конкурсу відбудеться 11 травня 2024 року.
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