На Львівщині обвалився дах пам’ятки архітектури національного значення (фото)



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Колишній костел капуцинів в селище Олесько Фото: suspilne.media

Наразі галерея не має відповідного дозволу на проведення протиаварійних робіт або реконструкцію

У Львівській області 3 січня 2020 року обвалилася частина даху колишнього костелу капуцинів (селище Олесько), що є пам’яткою архітектури національного значення першої половини 18-го століття, повідомляє Львівська галерея мистецтв.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

«Це пам’ятка архітектури національного значення, яку наша галерея використовує як фондосховище, переважно для скульптур. Ніхто не постраждав, музейні предмети – в цілості й безпеці», – зазначено в повідомленні Львівської галереї мистецтв.

Наразі йдеться «не про відновлення обваленої частини даху, а про її заміну повністю», зазначили в галереї мистецтв.

Фото Львівської ОДА

Як наголошується, «понад 10 років Львівська обласна державна адміністрація не передає будівлю цього сховища органу її управління», внаслідок чого Міністерство культури не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи.

Водночас на сайті Львівської обладміністрації з’явилося повідомлення, в якому зазначено, що «охоронний договір від 2012 року зобов’язує користувача, тобто Львівську галерею мистецтв, утримувати пам’ятку в належному стані, проводити наукові дослідження, виготовляти проектно-кошторисну документацію та реставрувати будівлю».

Як стверджують у Львівській ОДА, в липні минулого року в костелі працювала комісія, яка визнала необхідність реставрації даху будівлі.

«10 липня 2019 року галерея звернулася до департаменту архітектури та містобудування про видачу дозволу на проведення робіт на пам’ятці. Львівська ОДА відмовила, повідомивши, що роботи можуть бути проведені лише після складення проектно-кошторисної документації», – зазначено в повідомленні.

Наразі, повідомляє Львівська ОДА, галерея не має відповідного дозволу на проведення протиаварійних робіт або реконструкцію, що «є кримінальним правопорушенням».