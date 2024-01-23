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Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру
Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
фото: Уніан

Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво

Сьогодні, 23 січня, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії.

Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво.

За результатами голосування до третього туру потрапили такі роботи:

Номінанти з літератури:

  • Дмитро Лазуткін «Закладка»;
  • Ігор Павлюк «Танець Мамая»;
  • Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
  • Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».

Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:

  • Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
  • Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».

Номінанти з публіцистики й журналістики:

  • Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;
  • Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;
  • Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».

Номінанти з музичного мистецтва:

  • Джамала – альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»);
  • твори Кармелли Цепколенко;
  • Олександр Шимко – містерія «Вирій».

Номінанти з візуальних мистецтв:

Олена Гром – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;

Андрій Єрмоленко – серія робіт Ukrainian resistance // «Український опір»;

Олександр Животков – виставка «Вівтар».

Номінанти з кіномистецтва:

  • документальне кіно «Юкі» Володимира Мули;
  • стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.
  • Номінанти з театрального мистецтва:
  • «Зерносховище», «Зелені коридори» та «Саша, винеси сміття», реж. Максим Голенко;
  • вистави «Конотопська відьма» та «Калігула» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Нагороду особа може отримати один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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Теги: премія Шевченківська премія письменник музикант

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