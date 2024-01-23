Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру
Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво
Сьогодні, 23 січня, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії.
Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво.
За результатами голосування до третього туру потрапили такі роботи:
Номінанти з літератури:
- Дмитро Лазуткін «Закладка»;
- Ігор Павлюк «Танець Мамая»;
- Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;
- Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».
Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:
- Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
- Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».
Номінанти з публіцистики й журналістики:
- Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;
- Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;
- Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».
Номінанти з музичного мистецтва:
- Джамала – альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»);
- твори Кармелли Цепколенко;
- Олександр Шимко – містерія «Вирій».
Номінанти з візуальних мистецтв:
Олена Гром – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;
Андрій Єрмоленко – серія робіт Ukrainian resistance // «Український опір»;
Олександр Животков – виставка «Вівтар».
Номінанти з кіномистецтва:
- документальне кіно «Юкі» Володимира Мули;
- стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.
- Номінанти з театрального мистецтва:
- «Зерносховище», «Зелені коридори» та «Саша, винеси сміття», реж. Максим Голенко;
- вистави «Конотопська відьма» та «Калігула» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Нагороду особа може отримати один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
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