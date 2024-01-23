Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру

Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво

Сьогодні, 23 січня, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року в семи категоріях, які пройшли до третього туру. Про це йдеться на сайті премії.

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Традиційно обиратимуть переможців у таких номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво.

За результатами голосування до третього туру потрапили такі роботи:

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Номінанти з літератури:

Дмитро Лазуткін «Закладка»;

Ігор Павлюк «Танець Мамая»;

Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;

Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».

Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства:

Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;

Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».

Номінанти з публіцистики й журналістики:

Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;

Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».

Номінанти з музичного мистецтва:

Джамала – альбом Qirim (кандидатку висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»);

твори Кармелли Цепколенко;

Олександр Шимко – містерія «Вирій».

Номінанти з візуальних мистецтв:

Олена Гром – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;

Андрій Єрмоленко – серія робіт Ukrainian resistance // «Український опір»;

Олександр Животков – виставка «Вівтар».

Номінанти з кіномистецтва:

документальне кіно «Юкі» Володимира Мули;

стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Номінанти з театрального мистецтва:

«Зерносховище», «Зелені коридори» та «Саша, винеси сміття», реж. Максим Голенко;

вистави «Конотопська відьма» та «Калігула» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Нагороду особа може отримати один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.