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Суд виніс вирок коменданту катівні «Ізоляція»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суд виніс вирок коменданту катівні «Ізоляція»
Суд призначив покарання Куликовському у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна
фото з відкритих джерел

СБУ затримала Дениса Куликовського у листопаді 2021 року

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок коменданту донецької в’язниці «Ізоляція» Денису Куликовському. У цій тюрмі утримували та катували цивільних та військовополонених. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд призначив покарання Куликовському у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок виконання вироку суд постановив рахувати з 9 листопада 2021 року.

Ключова стаття, за якою засудили Куликовського, – 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Слухання справи проходили у закритому режимі. Відомо, що проти Куликовського дали свідчення колишні полонені «Ізоляції». Серед них – письменник і журналіст Станіслав Асєєв. Раніше він розповідав в інтерв'ю українським ЗМІ, що Куликовський безпосередньо був причетний до тортур та побиття полонених.

За словами Асєєва, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

Що відомо про справу

«Ізоляція» – це в'язниця у Донецьку, яка була утворена після окупації міста на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Раніше там був артзавод «Ізоляція». У катівні силоміць утримували цивільних та полонених військовослужбовців. Зафіксовані численні випадки тортур з боку бойовиків «ДНР».

Загалом понад 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції», встановлено близько 170 постраждалих.

Нагадаємо, СБУ затримала Дениса Куликовського у листопаді 2021 року. Під час розслідування та розгляду справи у суді він перебував під вартою.

Розслідування справи завершили у червні 2022 року, після чого матеріали передали до суду.

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Крім цього, Служба безпеки України відмовилася надати нашому виданню інформацію стосовно кількості осіб з числа бойовиків «ДНР», причетних до катувань в донецькій «Ізоляції», а також тих, кому оголосили підозри. «Главком» запитував спецслужбу і про те, чи був бойовик «ДНР» і керівник донецької катівні «Ізоляція» Денис Куліковський (позивний «Палич») агентом СБУ.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Асєєв, колишній в'язень бойовиків у катівні «Ізоляція», 12 листопада в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» зазначив, що, на його думку, один із головних катів, якого нещодавно спіймала СБУ, міг працювати з українськими спецслужбами.

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Теги: розслідування письменник журналіст вирок

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