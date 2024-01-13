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Видатний прозаїк-шістдесятник потребує допомоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Видатний прозаїк-шістдесятник потребує допомоги
Валерій Шевчук
фото: Андрій Макуха

Український письменник опинився у скрутному становищі

Валерій Шевчук, видатний прозаїк-шістдесятник, через діабет уже вдруге протягом останнього місяця опинився на стаціонарі в лікарні. Письменник потребує фінансової допомоги. Про це написала виконавча директорка українського ПЕН-клубу Тетяна Терен у Facebook.

Вона розповіла, що в будинку Валерія Шевчука зараз немає опалення, тож до весни письменник буде жити у пансіонаті для діячів культури. На ліки і проживання на найближчі місяці потрібно зібрати близько 100 тисяч гривень.

Фінансово допомогти письменику можна за реквізитами: 4119971011515469 (Шевчук Валерій Олександрович).

«Валерій Шевчук для мене – приклад людини і автора, який дуже рано чітко визначив свій шлях і ніколи з нього не сходив. «Я ставив перед собою завдання не мале, – казав Шевчук, – повернути українській літературі її гуманістичне обличчя в межах світового гуманізму». Водночас, якщо озиратися на пройдений ним шлях, результатом якого є понад 150 художніх і наукових книжок, можна сказати, що ще одним завданням письменника було – охопити українську історію від найдавніших часів до сучасності. «Дім на горі» і «Три листки за вікном» – це вершини нашої прози, і їхній автор живе поруч з нами», – написала Терен.

Валерій Шевчук
Валерій Шевчук
фото: Тетяна Терен/Facebook
Валерій Шевчук – український письменник-шістдесятник, автор літературознавчих та публіцистичних праць, інтерпретатор українського літературного бароко, а також один із основоположників Житомирської прозової школи. Також він є автором приблизно 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури. Відомий, зокрема, книжками «Дім на горі», «Двоє на березі», «Маленьке вечірнє інтермецо», «Барви осіннього саду», «Три листки за вікном» та багатьма іншими.

Нагадаємо, увечері 7 січня стало відомо про смерть поета, автора хітів «Жовтий скотч» та «Панівна висота», військовослужбовця і ветерана АТО Максима Кривцова із позивним «Далі». Він також став автором книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Крім віршів там зібрані й світлини, які зробив Максим.

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Теги: письменник література

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