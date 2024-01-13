Видатний прозаїк-шістдесятник потребує допомоги
Український письменник опинився у скрутному становищі
Валерій Шевчук, видатний прозаїк-шістдесятник, через діабет уже вдруге протягом останнього місяця опинився на стаціонарі в лікарні. Письменник потребує фінансової допомоги. Про це написала виконавча директорка українського ПЕН-клубу Тетяна Терен у Facebook.
Вона розповіла, що в будинку Валерія Шевчука зараз немає опалення, тож до весни письменник буде жити у пансіонаті для діячів культури. На ліки і проживання на найближчі місяці потрібно зібрати близько 100 тисяч гривень.
Фінансово допомогти письменику можна за реквізитами: 4119971011515469 (Шевчук Валерій Олександрович).
«Валерій Шевчук для мене – приклад людини і автора, який дуже рано чітко визначив свій шлях і ніколи з нього не сходив. «Я ставив перед собою завдання не мале, – казав Шевчук, – повернути українській літературі її гуманістичне обличчя в межах світового гуманізму». Водночас, якщо озиратися на пройдений ним шлях, результатом якого є понад 150 художніх і наукових книжок, можна сказати, що ще одним завданням письменника було – охопити українську історію від найдавніших часів до сучасності. «Дім на горі» і «Три листки за вікном» – це вершини нашої прози, і їхній автор живе поруч з нами», – написала Терен.
Нагадаємо, увечері 7 січня стало відомо про смерть поета, автора хітів «Жовтий скотч» та «Панівна висота», військовослужбовця і ветерана АТО Максима Кривцова із позивним «Далі». Він також став автором книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Крім віршів там зібрані й світлини, які зробив Максим.
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