Музичний гурт звинуватив ТЦК у викраденні свого соліста. Реакція поліції
Правоохоронці спростували заяви музикантів і назвали затримання законним
Нещодавно гурт Intermezzo заявив, що їхнього соліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького нібито затримали і побили співробітники ТЦК у Чернівцях. Поліція вже відреагувала на заяви музикантів, передає hromadske.
У дописі гурту в соцмережах зазначається, що 16 січня 24-річного Білика та 25-річного Дулецького затримали працівники ТЦК і посадили в автомобіль без номерних знаків, де вже перебував поліцейський. Згодом товаришів доправили до військкомату у Чернівцях, де Дулецького змусили пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).
Далі, як мовиться в заяві гурту, чоловіків відвезли за місто, де на блокпосту вони заявили поліції про викрадення. Однак правоохоронці нібито прийняли заяву неохоче. При спробі вийти з авто над товаришами почали сміятися, а потім побили, після чого поліція поїхала.
На переконання гурту, законних підстав для таких дій не було, оскільки Дулецький має довідку про непридатність до військової служби за станом здоров’я, а Білик працює вчителем на 1,25 ставки.
Поліція Чернівецької області в коментарі виданню спростувала ці заяви і назвала затримання законним. У правоохоронних органах стверджують, що поліцейські, які прибули на виклик чоловіків, перевірили документи працівників ТЦК і встановили законні підстави доправлення Дулецького як жителя Вінницької області до центру навчання. Крім того, після звинувачень у побитті медичні працівники Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування оглянули музикантів і не виявили в них тілесних ушкоджень.
Пізніше Білик ще раз дзвонив до поліції і заявив про те, що їхні співробітники не приїхали на його виклик. Однак і цю заяву поліцейські заперечують. На підставі цього стосовно Білика винесли адміністративну постанову за ст. 183 – свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.
Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.
До слова, раніше представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва.
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