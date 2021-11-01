В Україні сьогодні вшановують пам'ять відомого мецената Петра Яцика (фото)

Свій життєвий шлях Петро Яцик завершив у Торонто 1 листопада 2001 року

Сьогодні день пам'яті видатного мецената українського походження – канадського бізнесмена Петра Яцика, відомого своїм вагомим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні.

Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує $16 мільйонів. Його іменем названо Міжнародний конкурс знавців української мови, що проводиться у День української писемності та мови 9 листопада. Про нього написано книгу «Українець, який відмовився бути бідним» (автор – Михайло Слабошпицький).

Петро Яцик народився 7 липня 1921 року селі Верхнє Синьовидне Сколівського району на Львівщині. І до Канади потрапив у третій хвилі імміграції у 1949 році. Щойно зійшовши з літака у Монреалі з $7 у кишені, він сказав: «Я буду мільйонером, тут будуватиму Україну». І справді, він мав талант до бізнесу. Як він сам себе характеризував, «Бог нагородив мене вмінням вирощувати п'ять помідорів там, де інші вирощують один».

«Так він заснував успішний бізнес і з часом навіть став офіційно найбагатшою людиною Канади (й найбагатшим українцем), а також розгорнув потужну благочинну діяльність з підтримки українських наукових та освітніх установ, зумівши стати не лише мільйонером, а й увійшовши до числа меценатів, які зробили найбільше для розвитку науки та культури, історії та друкованого українського слова в Північній Америці», – повідомляє Diaspora.ua.

Петро Яцик спонсорував Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедію українознавства, Центр досліджень історії України ім. П.Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітню фундацію ім. Петра Яцика, Український лекторій у Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті.

На його кошти було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема, переклад «Історії України-Руси» М. Грушевського англійською), економіки, політології, медицини, етнографії.

Свій життєвий шлях Петро Яцик завершив у Торонто 1 листопада 2001 року, де його поховано на цвинтарі в Гай-парку.

«Найкращою пам'яттю про П. Яцика в Україні стало щорічне проведення у День української писемності і мови 9 листопада Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Конкурс спрямований на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. А участь у ньому беруть понад 5 млн учнів з 20 країн світу» – резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня минуло 100 років від дня народження Петра Яцика (1921–2001) – канадського підприємця українського походження, відомого мецената, який ще до незалежности України підтримував численні українознавчі наукові проєкти.

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