Комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів

За підробні сертифікати про вакцинацію можуть карати тривалим ув'язненням

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Комітет рекомендував народним депутатам схвалити за основу законопроєкт 6084. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроєкт має реєстраційний номер 6084 та передбачає суттєве посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію, його ініціатором є голова уряду Денис Шмигаль.

Відповідний законопроєкт планують розглянути вже 2 листопада.

Документом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема, за використання підробних документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, пропонується штрафувати людей на суму від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17–34 тис. грн) або карати обмеженням волі на строк до двох років.

Покарання для медичних працівників за внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень планують встановити на рівні штрафу від двох чотирьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34–68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

До слова, спікер Верховної Ради пояснив, як будуть боротися з нещепленими депутатами.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.