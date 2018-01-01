Легендарний актор запропонував закрити передачу Каті Осадчої
- Вчора, 23:59
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Програма «Світське життя», інтерв'ю з трансгендером
«Це аморально — так тусуватися»
Телепередачу «Світське життя», яку веде Катя Осадча, треба просто заборонити, — таку думку висловив легендарний актор, колишній народний депутат Іван Гаврилюк у інтерв’ю «Главкому».
«Катя – приємна і симпатична, але програму я би просто заборонив. Бо дивишся на тих вгодованих хлопчиків, які не знають, куди гроші дівати, а там йде війна. Це аморально — так тусуватися», — зазначив актор.
Гаврилюк підкреслює, що у цій передачі бувають і нормальні притомні люди, але, в основному, це — «пир во время чумы».
Повну версію інтерв’ю читайте тут: Народний артист України Іван Гаврилюк: Київ став мені чужим містом.