Легендарний актор запропонував закрити передачу Каті Осадчої

«Це аморально — так тусуватися»

Телепередачу «Світське життя», яку веде Катя Осадча, треба просто заборонити, — таку думку висловив легендарний актор, колишній народний депутат Іван Гаврилюк у інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] «Катя – приємна і симпатична, але програму я би просто заборонив. Бо дивишся на тих вгодованих



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Програма «Світське життя», інтерв'ю з трансгендером

«Це аморально — так тусуватися»

Телепередачу «Світське життя», яку веде Катя Осадча, треба просто заборонити, — таку думку висловив легендарний актор, колишній народний депутат Іван Гаврилюк у інтерв’ю «Главкому».

«Катя – приємна і симпатична, але програму я би просто заборонив. Бо дивишся на тих вгодованих хлопчиків, які не знають, куди гроші дівати, а там йде війна. Це аморально — так тусуватися», — зазначив актор.

Гаврилюк підкреслює, що у цій передачі бувають і нормальні притомні люди, але, в основному, це — «пир во время чумы».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Народний артист України Іван Гаврилюк: Київ став мені чужим містом.