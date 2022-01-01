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    Поплавський показав сина, невістку та онука (фото)

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    Михайло Поплавський показав своїх близьких - Поплавський показав сина, невістку та онука (фото)
    Михайло Поплавський показав своїх близьких
    фото: Михайло Поплавський / Instagram

    Поплавський опублікував серію архівних фото, на яких, зокрема, зображений в оточенні своєї сім'ї

    Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський показав своїм шанувальникам свою сім'ю – сина Олександра, невістку Анну і онука Єгора. Фотографії Поплавський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    Поплавський опублікував серію архівних фото, на яких, зокрема, зображений в оточенні своєї сім'ї – сина Олександра, невістки Анни та онука Єгора.

    Він присвятив публікацію до його дня народження – Єгору виповнилося сім років.

    «Рости спритним, як Людина-павук, відважним, як Бетмен, і мудрим, як кіт Матроскін! Люблю тебе і завжди поруч» – написав співак.

    «Мої привітання», «Посмішок і радості», «Стиляги» ,«Які красиві», – засипали привітаннями зірку і його маленького онука підписники.

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    Поплавський показав сина, невістку та онука (фото)
    Поплавський показав сина, невістку та онука (фото)
    фото: Михайло Поплавський / Instagram

    До слова, в Університеті культури пройшло перше заняття на факультеті ТікТок. Михайло Поплавський привітав студентську молодь і подякував громадськості, українським та закордонним ЗМІ за жвавий інтерес до відкриття факультету ТікТок.

    Теги: Михайло Поплавський Instagram співак
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    Поплавський показав сина, невістку та онука (фото)