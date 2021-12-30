Український співак може виступити на Євробаченні-2022 від Сан-Марино

Перший етап відбору пройде 5 січня на сцені театру Titano у Сан-Марино

Український співак Art Demur (Артем Мурач) подав заявку на участь у відбірному конкурсі на Євробачення-2022 від республіки Сан-Марино. Про це Мурач повідомив у своєму Instagram.

Перший етап відбору пройде 5 січня на сцені театру Titano у Сан-Марино.

«Друзі! Ділюсь з вами крутою новиною! Я пройшов у наступний етап відбору на Євробачення-2022 від Сан-Марино… Тож побажайте мені удачі 5 січня», – поділився новиною Мурач.

Він зазначив, що цьогоріч у Сан-Марино вперше вирішили зіштовхнути у фіналі дев’ять відомих зірок та дев’ять нових артистів із усього світу. Саме серед них оберуть одного кандидата, який представить країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Art Demur Артем Мурач (@art_demur)

Варто зазначити, що Артем є єдиним українським артистом, який бере участь у цьому відборі.

На сцені музикант представить журі нову пісню Season boy, відібрану організаторами конкурсу.

Раніше Мурач уже мав досвід участі в «Євробаченні» – у фіналі конкурсу-2017, який проходив у Києві, він виступав у складі команди Австрії.

Фінал відбору до Сан-Марино, у якому визначать представника країни для конкурсу, відбудеться 19 лютого 2022 року. Він виступить на «Євробаченні-2022» з 10 до 14 травня в італійському Турині.

У 2021-му переможцем «Євробачення» став італійський рок-гурт Maneskin. Український гурт GO_A з піснею «Шум» посів п'яте місце.

До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення.