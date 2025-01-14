Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України

«Київська перепічка» є культовим київським брендом та «героїнею» безмежної кількості мемів

Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень повідомив, що готує відповідний пакет документів для надання київській перепічці статусу нематеріальної культурної спадщини України.

У центрі наголосили, що київська перепічка є культовим київським брендом та «героїнею» безмежної кількості мемів, цитувань, спроб скопіювати та масштабувати.

Також центр подякував талановитим людям, які підтримують сталість та тяглість традицій перепічки декілька десятків років. Зазначається, що ключовою амбасадоркою ідеї стала видатна акторка, режисерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца.

«Вона створила моновиставу київська перепічка – феєричне психоделічне дійство у співпраці з відомою драматургинею Наталією Ворожбіт та блискучим колективом художників, музикантів. Перепічка – повноправний «персонаж» вистави- виразник справжнього непереможного київського духу. Виставу треба бачити, це по-справжньому досконалий мистецькій твір», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомий столичний фастфуд – київська перепічка отримала власну скульптуру. Вона стала ювілейною 45-ю мініскульптурою проєкту «Шукай», який розповідає історії Києва через бронзові фігурки. Автори мініскульптури – перепічки в руці зробили її завжди теплою завдяки вбудованому нагрівнику. Ця мініскульптурка традиційно отримала власну прикмету: Хто перепічки торкнеться, довголіття набереться.

Біля віконечка київської перепічки майже завжди черга фото: glavcom.ua

«Київська перепічка» – перший київський фастфуд, який став культовим місцем у столиці. За чотири десятиліття в неї змінилася лише ціна – з 22 копійок виросла до 45 грн. Відшукати мініскульптуру «Київська перепічка» можна на Богдана Хмельницького, 3, справа біля вікна.

До слова, нещодавно зросла ціна на легендарну київську перепічку, тепер вона коштує 50 грн. Причиною підвищення вартості легендарної перепічки є подорожчання сировини та товарів.