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Кавову традицію кримських татар визнано нематеріальною культурною спадщиною України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кавову традицію кримських татар визнано нематеріальною культурною спадщиною України
Для приготування кримськотатарської кави необхідно дрібно змолоти смажені кавові зерна з допомогою ручного млинка
фото: Мінкульт

З давнини до сьогодення в кримськотатарській оселі гостя вітають ароматною та міцною кавою

Кавову традицію кримських татар додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

«Поширення саме цієї традиції напряму пов’язане із місцями проживання кримськотатарського народу на території України. Переважна більшість кримських татар проживають в Автономній Республіці Крим. Кримські татари в невеликій кількості також проживають у Київській та Херсонській областях, у містах Києві, Львові, Вінниці, Полтаві, Луцьку, Мелітополі, Дніпрі, Дрогобичі», – йдеться у повідомленні.

В усі часи кримські татари славились своєю гостинністю. Народ має давнє повір’я, що під виглядом незнайомця світом мандрує праведник Хидир. Для свого візиту він може обрати будь-який дім. Тому кожного гостя потрібно шанобливо вітати і допомагати в дорозі. Адже його прихід – це неодмінно щастя та удача в родині. З давнини до сьогодення в кримськотатарській оселі гостя вітають ароматною та міцною кавою. До неї обов’язково додається приємна розмова, а також колотий цукор та пісочне печиво курабіє, пише Мінкульт.

«Каву подають у кавових чашках невеликого розміру, розташованої на блюдці. Спочатку у кожну чашку кофейною ложкою господиня дбайливо викладає кавову пінку, а потім наливає каву. Зазвичай не прийнято додавати у каву цукор. Каву п’ють прикушуючи дрібно колотим молочним цукром або твердим цукром домашнього приготування», – повідомляє пресслужба.

Як приготувати кримськотатарську каву?

Для приготування кримськотатарської кави необхідно дрібно змолоти смажені кавові зерна з допомогою ручного млинка, насипати у розігріту мідну джезву, покласти на дно джезви кілька крупинок солі (але це не обов’язково), а потім залити холодною водою.

Орієнтовна пропорція – одна повна чайна ложка меленої кави на 1 фільджан води. Поставлену на вугілля, гарячий пісок чи плиту каву в джезве доводять до кипіння, поки не з’явиться густа та запашна пінка – індикатор готовності напою.

Каву подають у кавових чашках невеликого розміру, розташованих на блюдці. Спочатку у кожну чашку кавовою ложкою господиня дбайливо викладає кавову пінку, а потім наливає каву.

Кримськотатарська кава
Кримськотатарська кава
фото: Мінкульт

Зазвичай не заведено додавати у каву цукор. Каву п’ють прикушуючи дрібно колотим молочним цукром або твердим цукром домашнього приготування.

У кримських татар практично немає кулінарних книг, практика приготування страв та напоїв передається в сім’ї від мами, тата, бабусі або дідуся до дитини. Передача знань про елемент відбувається усно і через спільне практикування.

Найчастіше каву готують і подають молоді члени сім’ї (невістка чи старші дочки). Представники ж старшого покоління приймають гостей та неквапливо ведуть бесіди.

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Теги: кримські татари Мінкульт культура культурна спадщина

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