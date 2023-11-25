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Новий голодомор від росіян: моторошні історії з блокадного Маріуполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий голодомор від росіян: моторошні історії з блокадного Маріуполя
Мешканцям доводилося готувати їжу на вогнищі
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

Майже три місяці під постійними масованими обстрілами люди залишалися без їжі та води

Під час блокади Маріуполя, який влаштувала російська окупаційна армія навесні 2022 року, жителі міста пережили справжній голод. Майже три місяці під постійними масованими обстрілами люди залишалися без їжі та води, на грані виживання. Деякі історії мешканців міста розповіли в суботу, 25 листопада, коли в Україні вшановують жертв голодоморів, у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Мешканка Маріуполя Надія Денисенко та її діти пробули в облозі три тижні. Жили у своїй холодній квартирі. У них було дуже мало їжі й майже не було води.

Новий голодомор від росіян: моторошні історії з блокадного Маріуполя фото 1

«Останні два дні у місті у нас взагалі не було їжі. Навіть каші чи пластівців. Мій молодший син сказав: «Мамо, мені так хочеться хліба». Не важливо, чи були у вас гроші. У місті не залишилося їжі», – згадує жінка.

Коли змогли вирватися з блокади, перше, що вони зробили, це купили хліб та воду. «Ми були такі щасливі мати пляшку води. Ми випили її за лічені секунди», – пригадує пані Надія.

Новий голодомор від росіян: моторошні історії з блокадного Маріуполя фото 2

Ірина Сумятіна жила з двома донечками на МКР «Східний». У будинок потрапив снаряд. Опинившись на вулиці без зв’язку, знайомих, їжі та води, Ірина з дітьми рушила за місто – до Нікольського. «Дуже хотілося їсти та пити, але нічого не було», – каже вона.

Ірина Коломоєць разом з чоловіком, донькою та онуком – мешкали біля Будинку зв’язку. Жінка згадує, як ділили продукти між сусідами, адже їсти було майже нічого. Топили сніг, збирали дощову воду, бо пити було нічого.

Новий голодомор від росіян: моторошні історії з блокадного Маріуполя фото 3

16 березня 2022 року Марія Кутнякова прийшла відвідати свого дядька, 71-річного Павла Глущенка. Його руки і ноги нагадували тіло в'язня нацистського концтабору Освенцим: весь цей час він був змушений жити майже надголодь. Павло Глущенко втратив 15 кілограмів.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.

Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті. 

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Теги: армія гроші продукти Telegram будинок жінка місто

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