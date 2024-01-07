Спікер Палати представників США назвав умови для схвалення допомоги Україні до лютого

Майк Джонсон: «Білий дім має прислухатися до американського народу, якого на 80% хвилює питання кордону США з Мексикою»

Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю CBS News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відповідь на запитання про можливість схвалення фінансової допомоги для України в січні, Джонсон зазначив, що перед усім потрібно гарантувати безпеку кордонів Сполучених Штатів перед наданням допомоги комусь іншому.

Він вважає, що Білий дім має прислухатися до американського народу, якого на 80% хвилює питання кордону США з Мексикою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Джонсона, адміністрація Джо Байдена не дала інформації щодо того, «що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів».

Раніше Представники Білого дому та Пентагону попередили Київ, що невдовзі не зможуть постачати ракети для українських зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати російські балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема «Кинджал».

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.