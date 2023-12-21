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Євросоюз робить стратегічні резерви на випадок ядерної загрози

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз робить стратегічні резерви на випадок ядерної загрози
Євросоюз створює нові резерви для допомоги країнам спільноти у разі небезпеки
фото із відкритих джерел

Євросоюз хоче бути готовим на випадок надзвичайних ситуацій, включаючи ядерну небезпеку

Єврокомісія оголосила про фінансування «додаткових стратегічних резервів» на випадок медичних, хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій на суму 690 млн євро. Про це пише Mirage News.

«Сьогодні комісія виділяє близько 690 млн євро Литві, Польщі, Португалії, Румунії, Фінляндії, Франції та Чехії для подальшого розвитку стратегічних резервів готовності ЄС до медичних, хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У ньому уточнюється, що ці засоби є частиною медичних запасів rescEU – стратегічного резерву рятувального компоненту механізму цивільного захисту ЄС, що фінансуються Управлінням із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я (HERA – Health Emergency preparedness and Response Authority).

«Це нове фінансування доводить до 16 країн, які розміщують у себе резерв rescEU», – зазначають у Брюсселі.

Ці запаси включають матеріали та обладнання з урахуванням ризиків швидкого виснаження або збільшення попиту під час кризових сценаріїв, такі як ліки для інтенсивної терапії, антибіотики, вакцини, протиотрути, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та засоби реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні інциденти.

Такі субсидії державам-членам спрямовані «на значне покращення якості та кількості резервів для кризових ситуацій та забезпечення довгострокової стійкості запасів».

Раніше стало відомо, що США планують провести модернізацію низки ядерних боєприпасів, а також провести нові, випливає з даних звіту опублікованих Національним управлінням з ядерної безпеки (NNSA). Зокрема, передбачається випустити 80 плутонієвих серцевин для ядерних боєзарядів, модернізувати боєголовку W80-4 для оснащення крилатих ракет морського базування Tomahawk, створити ядерну боєголовку W87-1 для розроблюваної міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel, боєголовку W93 для балістичних ракет головні частини W88 для нинішніх стратегічних підводних човнів класу Ohio, а також продовжити виробництво авіабомб B61-12.

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Теги: Єврокомісія ядерна зброя надзвичайні ситуації фінансування

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