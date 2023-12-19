Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери

Зеленський: «Без допомоги ми точно не залишимося»

Президент Володимир Зеленський впевнений, що міжнародні партнери не підведуть Україну. Про це він сказав на пресконцеренції.

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«Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них», – запевнив Зеленський.

За його словами, таку впевненість дають цифри. Зокрема, на 2024 рік союзники обіцяють наступну допомогУ:

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Бельгія – 1,7 млрд.

Данія – 4,2 млрд.

Корея – 2,3 млрд.

Латвія, Литва, Нідерланди – сотні мільйонів.

Норвегія – 7,5 млрд.

Франція – 2 млрд.

Німеччина – 8 млрд.

Швеція – понад 500 мільйонів.

Японія – багатомільярдна допомога.

«Без допомоги ми точно не залишимося», – резюмував очільник України.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, президент Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, президент розповів про новий план мобілізації.