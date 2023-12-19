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Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери
Володимир Зеленський
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: «Без допомоги ми точно не залишимося»

Президент Володимир Зеленський впевнений, що міжнародні партнери не підведуть Україну. Про це він сказав на пресконцеренції.

«Багаторічна, довгострокова допомога на різні цілі, говорить про те, що партнери нас не підведуть. Я впевнений в них», – запевнив Зеленський.

За його словами, таку впевненість дають цифри. Зокрема, на 2024 рік союзники обіцяють наступну допомогУ:

  • Бельгія – 1,7 млрд.
  • Данія – 4,2 млрд.
  • Корея – 2,3 млрд.
  • Латвія, Литва, Нідерланди – сотні мільйонів.
  • Норвегія – 7,5 млрд.
  • Франція – 2 млрд.
  • Німеччина – 8 млрд.
  • Швеція – понад 500 мільйонів.
  • Японія – багатомільярдна допомога.

«Без допомоги ми точно не залишимося», – резюмував очільник України.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, президент Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, президент розповів про новий план мобілізації.

Теги: фінансування війна Володимир Зеленський

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