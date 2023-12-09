Головна Світ Соціум
search button user button menu button

The Guardian: ЄС розблокує для Угорщини €10 млрд

Діана Гасюк
glavcom.ua
The Guardian: ЄС розблокує для Угорщини €10 млрд
фото з відкритих джерел

Угорщина виконала судові реформи, необхідні для розблокування частини призупиненого фінансування

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія надасть Угорщині 10 млрд євро із «заморожених» раніше коштів від Європейського союзу, що становить приблизно третину загального фінансування країни. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами дипломатів, «розмороження» фінансування станеться не через «шантаж» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

«Час невдалий, оскільки це виглядає як торг, але це не так», – сказав один дипломат.

Повідомляється, що Європейська комісія нічого не може зробити щодо термінів, оскільки Угорщина виконала судові реформи, необхідні для розблокування частини призупиненого фінансування. Решта коштів залишаться замороженими через невідповідність іншим критеріям верховенства права.

«Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть вивільнені», – сказало джерело.

У грудні минулого року Єврокомісія висунула Угорщині чотири умови щодо незалежності судової влади. Уряд Угорщини заявив, що задовольнив вимоги Комісії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро. 

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

Теги: переговори Єврокомісія Будапешт гроші Угорщина Віктор Орбан фінансування Україна шантаж міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нашу перемогу потрібно сприймати не як розгром ненависної імперії, а як чудо захищеної можливості бути собою
Як ми уявляємо українську Перемогу?
11 листопада, 19:18
Для багатьох Майдан став ініціацією – переходом до зрілості
10 років Революції Гідності
22 листопада, 13:35
Для проведення легітимізації виборчого процесу у військовий стан потрібні зміни Виборчого кодексу, що під час війни дуже складно
Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
10 листопада, 09:00
Ворожа бронетехніка – зараз основне джерело металобрухту
Стало відомо, скільки грошей Україна може заробити на брухті зі знищеної техніки РФ
30 листопада, 17:59
Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч
Вибухи на Хмельниччині, Британія надасть новий пакет допомоги Україні: головне за ніч
6 грудня, 07:25
Економіка Німеччини перебуває у не найкращому стані
Німеччина урізає витрати свого уряду – Spiegel
21 листопада, 08:09
Вадим Гутцайт був міністром молоді та спорту України з 2020 року
Рада звільнила міністра спорту
9 листопада, 12:23
Наслідки російських ударів по Донеччині
Ситуація в регіонах: понад 100 ударів по Запорізькій області та загиблі на Донеччині
26 листопада, 09:58
Росіяни намагаються як можна більше зібрати із залишків українських дронів щось, що буде працювати
Розвідка: окупанти намагаються копіювати українські морські дрони
Вчора, 15:03

Соціум

The Guardian: ЄС розблокує для Угорщини €10 млрд
The Guardian: ЄС розблокує для Угорщини €10 млрд
США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі
США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі
У Росії другий за день літак зазнав аварії (відео)
У Росії другий за день літак зазнав аварії (відео)
Білорусь заявила, що до країни приїжджає все більше українських біженців
Білорусь заявила, що до країни приїжджає все більше українських біженців
Норвегія змінює умови допомоги біженцям з України
Норвегія змінює умови допомоги біженцям з України
У Секторі Гази загинув син ексголови Генштабу Ізраїлю
У Секторі Гази загинув син ексголови Генштабу Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
51K
Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа
40K
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
17K
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
15K
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
9003
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз

Новини

9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Вчора, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Вчора, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
7 грудня, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
7 грудня, 13:51

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua