The Guardian: ЄС розблокує для Угорщини €10 млрд

Угорщина виконала судові реформи, необхідні для розблокування частини призупиненого фінансування

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія надасть Угорщині 10 млрд євро із «заморожених» раніше коштів від Європейського союзу, що становить приблизно третину загального фінансування країни. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

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За словами дипломатів, «розмороження» фінансування станеться не через «шантаж» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

«Час невдалий, оскільки це виглядає як торг, але це не так», – сказав один дипломат.

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Повідомляється, що Європейська комісія нічого не може зробити щодо термінів, оскільки Угорщина виконала судові реформи, необхідні для розблокування частини призупиненого фінансування. Решта коштів залишаться замороженими через невідповідність іншим критеріям верховенства права.

«Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть вивільнені», – сказало джерело.

У грудні минулого року Єврокомісія висунула Угорщині чотири умови щодо незалежності судової влади. Уряд Угорщини заявив, що задовольнив вимоги Комісії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.

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Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.