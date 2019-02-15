Нацвідбір на Євробачення-2019: у другому півфіналі виступлять вісім виконавців



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Лише троє з восьми завтрашніх учасників нацвідбору змагатимуться 23 лютого, щоб поборотися за право представляти Україну на Євробаченні - 2019 у Тель-Авіві

Цього разу змагатимуться Kazka, Kira Mazur, Ivan Navi, Anna Maria, Laud, Khayat, Braii та Freedom jazz

Цієї суботи, 16 лютого, відбудеться другий півфінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу. Трансляція розпочнеться на низці українських телеканалів о 19:00. Про це йдеться на сайті нацвідбору.

На сцені виступлять вісім виконавців: цього разу змагатимуться Kazka, Kira Mazur, Ivan Navi, Anna Maria, Laud, Khayat, Braii та Freedom jazz.

Лише троє з них потраплять до фіналу національного відбору, що відбудеться 23 лютого, щоб поборотися за право представляти Україну на Євробаченні - 2019 у Тель-Авіві.

Окрім виступів українських конкурсантів, у прямому ефірі нацвідбору також заспіває чеський альт-поп-гурт Lake Malawi з піснею Friend Of A Friend. Колектив уже переміг у нацвідборі своєї країни, і саме він цього року представлятиме Чехію на «Євробаченні-2019».

Як повідомлялося, 9 лютого відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. За підсумками голосування переможцями стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes і Yuko.

На Євробаченні-2019 Україна виступить у першому півфіналі.