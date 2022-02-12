Померла зірка легендарного фільму «Тихий Дон»

Зінаїда Кирієнко знялася більш ніж у 30 фільмах та серіалах

Зінаїда Кирієнко, раніше госпіталізована з Covid-19, померла на 89-му році життя

Радянська акторка, Народна артистка Російської Федерації Зінаїда Кирієнко, раніше госпіталізована з Covid-19, померла на 89-му році життя. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Зінаїда пішла з життя сьогодні вночі», – вказано у публікації. Час та місце прощання з актрисою поки що не уточнюють.

Раніше стало відомо, що у Кирієнко виявили рак підшлункової залози та геморагічний інсульт. Вона була частково паралізована та перебувала у реанімаційному відділенні. До цього вона також отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Зінаїда Кирієнко народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі. У 1958 році закінчила ВДІК, де навчалася на курсі Сергія Герасимова та Тамари Макарової. Була однокурсницею Людмили Гурченко та Наталії Фатєєвої. Працювала у Московському драматичному театрі імені Олександра Пушкіна, у 1959-1960 роках грала у Московському драматичному театрі на Малій Бронній, з 1961 року – у Театрі-студії кіноактора.

Зінаїда Кирієнко відома за такими фільмами та серіалами, як «Доля людини», «Тихий Дон», «Любов земна», «Два капітана», «Листи до Ельзи», «Любити по-російськи-2», «Козаки», «Вдалині від Батьківщини», «Пан Великий Новгород» і «Найповільніший поїзд».

Кадр із фільму «Тихий Дон»

Особливо глядачам запам'яталася її Наталя у фільмі Сергія Герасимова «Тихий Дон». Це радянський трисерійний кольоровий фільм-епопея у жанрі епічної драми, знятий за однойменним романом Михайла Шолохова на кіностудії імені Горького у 1957-1958 роках. Лідер прокату 1958 року у СРСР (47 млн глядачів). Події стрічки розгортаються на українській Кубані.

Раніше в Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль.

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