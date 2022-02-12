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    Стихійна торгівля у столиці перекинулася на дороги. Що продають просто з-під машин (відео)

    Жінка розташувала імпровізований прилавок на проїжджій частині - Стихійна торгівля у столиці перекинулася на дороги. Що продають просто з-під машин (відео)
    Жінка розташувала імпровізований прилавок на проїжджій частині
    фото: скріншот із відео

    Штраф за порушення правил торгівлі – мізерний

    У Києві жінка облаштувала імпровізований прилавок просто на дорозі. На проїжджій частині поблизу пішохідного переходу вона розташувала два ящики та розклала на них зелень. Про це повідомляє «Kyiv Оперативний».

    «Штраф за отаке порушення правил торгівлі мізерний. Благоустрій може вилучити лише коробки, намети, а товар – правоохоронці, але має бути спеціальне приміщення та спеціальне холодильне обладнання, де усе це зберігати, якого немає. Величезна чорна діра у законодавстві, на яку усім начхати», – вказано у публікації.

    Раніше повідомлялося, що із Андріївського узвозу торгівля сувенірною продукцією може переміститися на Пейзажну алею та Алею художників.

    До слова, минулого року Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції провели обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу.

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    Теги: прокуратура Київ дороги торгівля штраф стихійна торгівля благоустрій розслідування жінка час
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    Стихійна торгівля у столиці перекинулася на дороги. Що продають просто з-під машин (відео)