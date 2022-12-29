Національна опера: анонс вистав на січень

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тільки онлайн

У січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини

У перший місяць 2023 року Національна опера України започатковує нову традицію – загадувати бажання під час балету «Снігова королева». У січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вистави все ще будуть лише «денні», а кількість глядачів в залі обмежена (450 осіб), проте працює буфет, а в разі вимкнення світла, є резервне живлення.

«Снігова королева»

Із 2 по 8 січня

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загадати бажання відтепер можна на балеті «Снігова королева» під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку…

А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

Розклад балету «Снігова королева»:

2 січня (понеділок) о 17:00

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 січня (вівторок) о 17:00

4 січня (середа) о 17:00

5 січня (четвер) о 17:00

6 січня (п’ятниця) о 17:00

8 січня (неділя) о 15:00

Будь ласка, читайте текст після реклами

Традиційний Різдвяний концерт

7 січня (субота) о 15:00

За участі Людмили Монастирської, Тараса Штонди, Ольги Нагорної, Андрія Маслакова, Алли Позняк, Христини Шишпор, Ольги Кіф’як-фон-Краймер, Олександра Скулкіна та ін.

Балет «Віденський вальс»

13 січня (п’ятниця) о 17:00

Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус, Йоган Штраус (син) у постановці Аніко Рехвіашвілі. Перший авторський багатоактний балет, який і сьогодні залишається для глядачів однією з найпопулярніших та найулюбленіших вистав Національної опери України.

«Наталка Полтавка»

14 січня (субота) о 15:00

Перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М. Лисенка – сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію. Опера – один із визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть у класичні твори час вносить свої коригування – так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

«Весілля Фігаро»

15 січня (неділя) о 15:00

Іскрометна блискуча комедія композитора В. А. Моцарта за мотивами п'єси французького драматурга П'єра Бомарше. Події охоплюють невеликий проміжок часу – одну добу, проте за цей час трапляється дуже багато божевільних, часом комічних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сильфіда»

20 січня (п’ятниця) о 17:00

Балет «Сильфіда» не просто один із кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються ба­летмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу.

«Корсар»

21 січня (субота) о 15:00

Романтичний балет А. Адана давно став прикрасою репертуару театру. Барвиста історія про пригоди морських піратів і розкіш східних гаремівє

9-та симфонія

22 січня (неділя) о 15:00

До Дня Соборності України у стінах Національної опери пролунає 9-та симфонія Бетховена.

«Лісова пісня»

27 січня (п’ятниця) о 17:00

Балет М. Скорульського «Лісова пісня» потішить кожного. Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» – одного з найвидатніших творів української літератури, що пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. Гнівно і пристрасно прозвучало в «Лісовій пісні» засудження дріб'язковості, користолюбства, егоїзму – усього, що вбиває у людині творче горіння, відчуття радості. Працюючи над балетом, Михайло Скорульський створив захоплюючий гімн не лише людині з її вічним прагненням до прекрасного, а й природі, життю.

«Травіата»

28 січня (субота) о 15:00

Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Постановка доводить, що мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними...

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жізель»

29 січня (неділя) о 15:00

Витончено-романтичний балет «Жізель» А. Адана. Це вражаюча містична історія, що завершується перемогою любові навіть після смерті: кохання селянки Жізелі таке сильне, що вона рятує коханого графа Альберта від смертельного танцю і чарів фантастичних істот.

Також цього року в Національній опері України до новорічно-різдвяних свят відкрилась незвичайна фотозона – український різдвяний вертеп.

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тільки онлайн.

Адреса Національного оперного театру: вулиця Володимирська, 50, м. Київ.

Нагадаємо, у Києві відбулася прем’єра опери «Травіата».