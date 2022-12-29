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Національна опера: анонс вистав на січень

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Національна опера: анонс вистав на січень
Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тільки онлайн
фото: Національна опера України

У січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини

У перший місяць 2023 року Національна опера України започатковує нову традицію – загадувати бажання під час балету «Снігова королева». У січні гостей оперного театру потішать концерти, шедеври світової та української оперної і балетної спадщини.

Вистави все ще будуть лише «денні», а кількість глядачів в залі обмежена (450 осіб), проте працює буфет, а в разі вимкнення світла, є резервне живлення.

«Снігова королева»
Із 2 по 8 січня

Загадати бажання відтепер можна на балеті «Снігова королева» під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… 

А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

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Розклад балету «Снігова королева»:

2 січня (понеділок) о 17:00

3 січня (вівторок) о 17:00

4 січня (середа) о 17:00

5 січня (четвер) о 17:00

6 січня (п’ятниця) о 17:00

8 січня (неділя) о 15:00

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Традиційний Різдвяний концерт
7 січня (субота) о 15:00 

За участі Людмили Монастирської, Тараса Штонди, Ольги Нагорної, Андрія Маслакова, Алли Позняк,  Христини Шишпор, Ольги Кіф’як-фон-Краймер, Олександра Скулкіна та ін.

Балет «Віденський вальс»
13 січня (п’ятниця) о 17:00

Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус, Йоган Штраус (син) у постановці Аніко Рехвіашвілі. Перший авторський багатоактний балет, який і сьогодні залишається для глядачів однією з найпопулярніших та найулюбленіших вистав Національної опери України.

«Наталка Полтавка»
14 січня (субота) о 15:00

Перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М. Лисенка – сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію. Опера – один із визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть у класичні твори час вносить свої коригування – так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

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«Весілля Фігаро»
15 січня (неділя) о 15:00

Іскрометна блискуча комедія композитора В. А. Моцарта за мотивами п'єси французького драматурга П'єра Бомарше. Події охоплюють невеликий проміжок часу – одну добу, проте за цей час трапляється дуже багато божевільних, часом комічних подій.

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«Сильфіда»
20 січня (п’ятниця) о 17:00

Балет «Сильфіда» не просто один із кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються ба­летмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу. 

«Корсар»
21 січня (субота) о 15:00

Романтичний балет А. Адана давно став прикрасою репертуару театру. Барвиста історія про пригоди морських піратів і розкіш східних гаремівє

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9-та симфонія
22 січня (неділя) о 15:00

До Дня Соборності України у стінах Національної опери пролунає 9-та симфонія Бетховена.

«Лісова пісня»
27 січня (п’ятниця) о 17:00

Балет М. Скорульського «Лісова пісня» потішить кожного. Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» – одного з найвидатніших творів української літератури, що пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. Гнівно і пристрасно прозвучало в «Лісовій пісні» засудження дріб'язковості, користолюбства, егоїзму – усього, що вбиває у людині творче горіння, відчуття радості. Працюючи над балетом, Михайло Скорульський створив захоплюючий гімн не лише людині з її вічним прагненням до прекрасного, а й природі, життю.

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«Травіата»
28 січня (субота) о 15:00 

Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Постановка доводить, що мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... 

«Жізель»
29 січня (неділя) о 15:00

Витончено-романтичний балет «Жізель» А. Адана. Це вражаюча містична історія, що завершується перемогою любові навіть після смерті: кохання селянки Жізелі таке сильне, що вона рятує коханого графа Альберта від смертельного танцю і чарів фантастичних істот.

Також цього року в Національній опері України до новорічно-різдвяних свят відкрилась незвичайна фотозона – український різдвяний вертеп.

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У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тільки онлайн.

Адреса Національного оперного театру: вулиця Володимирська, 50, м. Київ.

Нагадаємо, у Києві відбулася прем’єра опери «Травіата».

Теги: Національна опера театр

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