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    Вийшов трейлер фільму Netflix про Міхаеля Шумахера

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    Тридцять рокув тому Міхаель Шумахер дебютував у Фурмулі-1 - Вийшов трейлер фільму Netflix про Міхаеля Шумахера
    Тридцять рокув тому Міхаель Шумахер дебютував у Фурмулі-1
    Фото з відкритих джерел

    Прем'єра картини відбудеться в середині вересня

    15 вересня на онлайн-платформі Netflix відбудеться прем'єра документального фільму Schumacher («Шумахер») про семиразового чемпіона світу, легендарного німецького гонщика Формули-1. Картина приурочена до 30-річчя дебюту Міхаеля Шумахера в «Королівських гонках».

    «Стовідсоткова досконалість. На менше я не згоден», – з цих слів гонщика починається трейлер. Батько гонщика Рольф стверджує: «Він з дитинства знав, чого хоче». А ось як згадує сам Міхаель початок своєї кар'єри: «Ми використовували найдешевші комплектуючі. Я діставав з мусорки викинуті іншими покришки, ставив на машину і вигравав на цих шинах гонку».

    У заключній частині трейлера розповідається про кар'єру Шумахера в Формулі-1.

    Міхаель Шумахер пішов з гонок у 2012 році. 29 грудня 2013 року він зазнав серйозної травми голови в результаті нещасного випадку на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах. З тих пір чемпіон відновлює здоров'я і не з'являється на публіці.

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    Теги: Формула-1 Міхаель Шумахер
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    Вийшов трейлер фільму Netflix про Міхаеля Шумахера