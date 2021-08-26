Вийшов трейлер фільму Netflix про Міхаеля Шумахера

Прем'єра картини відбудеться в середині вересня

15 вересня на онлайн-платформі Netflix відбудеться прем'єра документального фільму Schumacher («Шумахер») про семиразового чемпіона світу, легендарного німецького гонщика Формули-1. Картина приурочена до 30-річчя дебюту Міхаеля Шумахера в «Королівських гонках».

«Стовідсоткова досконалість. На менше я не згоден», – з цих слів гонщика починається трейлер. Батько гонщика Рольф стверджує: «Він з дитинства знав, чого хоче». А ось як згадує сам Міхаель початок своєї кар'єри: «Ми використовували найдешевші комплектуючі. Я діставав з мусорки викинуті іншими покришки, ставив на машину і вигравав на цих шинах гонку».

У заключній частині трейлера розповідається про кар'єру Шумахера в Формулі-1.

Міхаель Шумахер пішов з гонок у 2012 році. 29 грудня 2013 року він зазнав серйозної травми голови в результаті нещасного випадку на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах. З тих пір чемпіон відновлює здоров'я і не з'являється на публіці.