Ніцой обурена, що її розмову з «Довбиком» виклали у мережу

Письменниця після розмови з пранкером попросила журналістів видалити інтерв'ю

Українська письменниця Лариса Ніцой обурена, що її розмову з пранкером, який видавав себе за футболіста Артема Довбика, злили у мережу.

«Послухала свою телефонну розмову, виставлену публічно і виикло бажання, щоб українці не лише заголовок за звичкою прочитали, а послухали цю розмову повністю, всю. Учора в розмові з журналістом Сергієм Руденком, я засумнівалася, що дзвінок до мене футболіста Артема Довбика, це правда, і попросила Сергія видалити наше інтерв'ю. Не хочу, щоб мовні питання переводилися в несерйозну площину. Він видалив. А я написала допис, що в мене закралися сумніви в правдивості дзвінка.

Однак, канал «Ісландія» не зупинився у своїх розводах і пішов далі. Полюючи на мене, вони встигли зробити собі копію видаленого першоджерела, все одно опублікувавши уривок. Ну і додали до того уривка телефонну розмову Ніцой, щоб мене «разоблачіть», – написала письменниця.

Вона передусім дивується, що «ми, українськомовні, воюємо за українську мову, а вони (скажіть, хто) воюють з нами».

Журналіст Василь Крутчак, прикинувшись футболістом Артемом Довбиком, який забив вирішальний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020, у телефонній розмові розіграв письменницю Ларису Ніцой, яка напередодні розкритикувала футболіста за російську мову, а також назвала «московитом» і «марсіанином».

У ході перемовин «Довбик» запросив Ніцой за рахунок збірної відвідати матч України проти Англії в Римі, і публічно заявити, що конфлікт вичерпано. На що письменниця з радістю погодилась. Однак вже згодом сама Ніцой зізналась, що має підозри про те, що її розіграли.

Запис бесіди опублікована на YouTube-каналі Island TV.

Історію самого конфлікту Ніцой-Довбик напередодні описував «Главком».

Лариса Ніцой накинулася з образами на футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол у матчі Україна-Швеція та вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Причиною стало те, що спортсмен на прес-конференції відповідав на запитання російською мовою, а не українською. Відповідний пост письменниця опублікувала на сторінці в Facebook після матчу.

«Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани?»,–обурилася письменниця.

Крім того, вона закликала своїх підписників пояснити спортсмену, що українські герої говорять українською мовою.

«А тепер всі, хто написав про українського героя, хто ставив лайки, хто вболівав, хто хвалив –так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), говорять українською. Скажіть йому про це. По-хорошому скажіть. Він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? В якомусь вакуумі?», – гнівно додала Ніцой.

У відповідь користувачі мережі заявили Ніцой, що її реакція недоречна й вона розпалює ненависть, а сам футболіст пізніше пообіцяв перейти на державну мову.

Згодом Ніцой на своїй сторінці в Facebook похвалилася, що футболіст Довбик пообіцяв виправити ситуацію і разом з усією командою перейти на українську мову.

«Мені подзвонив Артем Довбик. Ми з ним довго говорили по телефону. Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому. А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами. Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською. Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?», – написала Ніцой.

В матчі зі Швецією, до речі, форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.

Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.