Облрада Одещини надала гроші на реставрацію Аккерманської фортеці

Аккерманська фортеця — це єдиний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України

Одеська обласна рада спрямує понад 336 млн грн на реставрацію Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці в 2018-2022 роках, передаєУНІАН. [READ_MORE] Затверджене сьогодні на сесії фінансування в розмірі 336,64 млн грн передбачає комплексну програму реставрації та збереження Аккерманській фортеці, розвитку інфраструктури в місті