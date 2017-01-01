Облрада Одещини надала гроші на реставрацію Аккерманської фортеці
- 21 Грудня, 18:21
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Аккерманська фортеця — це єдиний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України
Одеська обласна рада спрямує понад 336 млн грн на реставрацію Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці в 2018-2022 роках, передаєУНІАН.
Затверджене сьогодні на сесії фінансування в розмірі 336,64 млн грн передбачає комплексну програму реставрації та збереження Аккерманській фортеці, розвитку інфраструктури в місті Білгороді-Дністровському.
Кошти планується спрямувати з обласного, районного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Зазначається, що Аккерманська фортеця, яка має площу майже 20 га, є однією з найбільших в Україні пам'яток археології та архітектури, а також єдиним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України.