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    Культура

    Облрада Одещини надала гроші на реставрацію Аккерманської фортеці

    Аккерманська фортеця — це єдиний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України
    Одеська обласна рада спрямує понад 336 млн грн на реставрацію Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці в 2018-2022 роках, передаєУНІАН. [READ_MORE] Затверджене сьогодні на сесії фінансування в розмірі 336,64 млн грн передбачає комплексну програму реставрації та збереження Аккерманській фортеці, розвитку інфраструктури в місті
    • 21 Грудня, 18:21
    • Розсилка

    Аккерманська фортеця — це єдиний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України

    Одеська обласна рада спрямує понад 336 млн грн на реставрацію Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці в 2018-2022 роках, передаєУНІАН.

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    Затверджене сьогодні на сесії фінансування в розмірі 336,64 млн грн передбачає комплексну програму реставрації та збереження Аккерманській фортеці, розвитку інфраструктури в місті Білгороді-Дністровському.

    Кошти планується спрямувати з обласного, районного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Зазначається, що Аккерманська фортеця, яка має площу майже 20 га, є однією з найбільших в Україні пам'яток археології та архітектури, а також єдиним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України. 

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