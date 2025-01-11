Головна Країна Культура
search button user button menu button

Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії
Оголосити номінантів «Оскара» тепер мають 19 січня
фото з відкритих джерел

Через лісові пожежі в Голлівуді Американська академія кіномистецтва продовжила голосування за номінації на премію «Оскар»

Оголошення фінального списку номінацій на премію «Оскар 2025» змістили з 17 на 19 січня через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Variety.

Таким чином Американська академія кіномистецтва продовжила голосування за номінації на два дні.

Нагадаємо, що голосування близько 10 тисяч членів академії розпочалося 8 січня. Воно мало тривати до 12 січня, проте через пожежі в Лос-Анджелесі його продовжили до 14 січня. А оголосити номінантів тепер мають 19 січня.

Попри це дата і час 97-ї церемонії «Оскар» залишаються незмінними: 2 березня о 19:00 (01:00 за київським часом).

У 2024 році церемонія нагородження «Оскар» відбулася 10 березня. Найбільше нагород зібрав «Оппенгеймер» – сім (найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, найкращий актор другого плану тощо). «Бідолашні створіння» отримали чотири нагороди, зокрема Емма Стоун удруге здобула перемогу в категорії «Найкраща акторка».

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.

Читайте також:

Теги: пожежа США Кінопремія «Оскар» евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лос-Анджелесі Каліфорнії четверту добу гасять масштабні лісові пожежі
Трамп і Маск звинуватили у пожежах у Лос-Анджелесі... Україну. Хто винен насправді?
Вчора, 11:01
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
9 сiчня, 00:28
Схил пагорба, на якому живуть багато знаменитостей, опинився у вогняній пастці
Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: вогонь знищує коштовні маєтки
8 сiчня, 12:48
Зірка TikTok рятується від лісових пожеж у Каліфорнії
Величезну черепаху врятовано під час пожеж у Лос-Анджелесі
Вчора, 10:04
Трамп: 20 січня повинно настати якомога швидше
Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі
9 сiчня, 09:16
Будинок Гантера Байдена згорів
Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена
9 сiчня, 18:58
У 2000 році Хопкінс також втратив свій будинок у Лондоні під час пожежі
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн
Вчора, 01:58
Міка Ньютон розповіла, що пожежі у Лос-Анджелесі можуть дістатися її будинку
Українська співачка евакуювалася з Лос-Анджелеса через пожежу
Вчора, 17:05
Через пожежі в Голлівуді скасували прем'єри фільмів, як і церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів
«Моє серце розбите». Які знаменитості втратили будинки через пожежі в Лос-Анджелесі
Вчора, 15:18

Культура

Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії
Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії
Конфуз на врученні кінематографічної премії ім. Параджанова. Легендарна артистка не змогла перейти на українську
Конфуз на врученні кінематографічної премії ім. Параджанова. Легендарна артистка не змогла перейти на українську
101 рік від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кінематографа
101 рік від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кінематографа
8 січня – день народження Василя Симоненка. Факти з життя
8 січня – день народження Василя Симоненка. Факти з життя
Відомий поет-пісняр назвав найщедрішого українського артиста
Відомий поет-пісняр назвав найщедрішого українського артиста
Народній артистці Галині Яблонській виповнилось 97 років. 88 – провела на сцені
Народній артистці Галині Яблонській виповнилось 97 років. 88 – провела на сцені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 січня 2025
38K
Туристи у Фінляндії масово залишають брендові пуховики у готелях
22K
«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
13K
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
13K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 05:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua