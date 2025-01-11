Оголошення номінантів «Оскара» перенесено через масштабні пожежі у Каліфорнії

Через лісові пожежі в Голлівуді Американська академія кіномистецтва продовжила голосування за номінації на премію «Оскар»

Оголошення фінального списку номінацій на премію «Оскар 2025» змістили з 17 на 19 січня через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Variety.

Таким чином Американська академія кіномистецтва продовжила голосування за номінації на два дні.

Нагадаємо, що голосування близько 10 тисяч членів академії розпочалося 8 січня. Воно мало тривати до 12 січня, проте через пожежі в Лос-Анджелесі його продовжили до 14 січня. А оголосити номінантів тепер мають 19 січня.

Попри це дата і час 97-ї церемонії «Оскар» залишаються незмінними: 2 березня о 19:00 (01:00 за київським часом).

У 2024 році церемонія нагородження «Оскар» відбулася 10 березня. Найбільше нагород зібрав «Оппенгеймер» – сім (найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, найкращий актор другого плану тощо). «Бідолашні створіння» отримали чотири нагороди, зокрема Емма Стоун удруге здобула перемогу в категорії «Найкраща акторка».

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.