Українська співачка евакуювалася з Лос-Анджелеса через пожежу

Міка Ньютон розповіла, що пожежі у Лос-Анджелесі можуть дістатися її будинку

«Це все, ніби у страшному сні, але наяву», – українська співачка про евакуацію через пожежі

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже тривалий час мешкає у США, звернулася до своїх шанувальників, розповівши про руйнівні наслідки пожежі у Лос-Анджелесі. Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

Співачка показала відео з території Пасіфік-Палісейдс, яка постраждала найбільше.

За словами співачки, її родина змушена евакуюватися через пожежі, адже вогонь може досягти їхніх домівок: «Вся наша родина просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби у страшному сні, але наяву».

Зауважимо, що Міка Ньютон у 2011 році представляла Україну на Євробаченні піснею Angel та посіла четверте місце. Відразу після конкурсу співачка переїхала до США, де й мешкає донині з чоловіком, американцем Крісом Сааведрою.

Нагадаємо, дві масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса, які тривають вже третю добу, забрали 10 життів та знищили майже 10 тис. будинків та інших будівель. Нові дані наводить Reuters.

Як повідомлялося, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

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🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Утім є і позитивні історії. Так, величезну черепаху було врятовано під час пожеж у Лос-Анджелесі. Гігантську 80-кілограмову черепаху та зірку соцмережі TikTok на прізвисько TipToe було передано її власниці.