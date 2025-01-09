Байден скасував візит до Італії через стихійне лихо в Лос-Анджелесі

Джо Байден нав намір зустрітись в Римі з президентом Італії та Папою Римським Франциском

Джо Байден планував відвідати Італію з 9 по 12 січня, однак скасував свій візит

Президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса. Там досі продовжують вирувати масштабні пожежі. Про це пише CNN.

Байден планував відвідати Італію з 9 по 12 січня та зустрітися з Папою Римським Франциском, президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

У Білому домі зазначили, що після повернення ввечері у середу з Лос-Анджелеса, де Байден зустрівся з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, «президент ухвалив рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням у найближчі дні».

За даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів. Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.