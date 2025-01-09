Байден скасував візит до Італії через стихійне лихо в Лос-Анджелесі
Джо Байден планував відвідати Італію з 9 по 12 січня, однак скасував свій візит
Президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса. Там досі продовжують вирувати масштабні пожежі. Про це пише CNN.
Байден планував відвідати Італію з 9 по 12 січня та зустрітися з Папою Римським Франциском, президентом Італії Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
У Білому домі зазначили, що після повернення ввечері у середу з Лос-Анджелеса, де Байден зустрівся з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, «президент ухвалив рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням у найближчі дні».
За даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів. Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.
🇺🇸Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі. Вогонь охопив райони Пелісейдс, Ітон, Герст та Вудл🔥 pic.twitter.com/QJZLlI9zAH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025
Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.
🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації
🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.
Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa
За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.
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