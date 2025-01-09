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Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі
Трамп: 20 січня повинно настати якомога швидше
фото з відкритих джерел

Син Трампа та Ілон Маск дорікнули про передачу обладнання рятувальникам в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинного главу Білого дому Джо Байдена та губернатора штату Каліфорнія Ґевіна Ньюсома в непрофесійності на тлі масштабної лісової пожежі в Лос-Анджелесі. Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

За його словами, пожежі в Каліфорнії можуть стати «найстрашнішими в історії країни». Трамп пише, що в багатьох колах сумніваються, чи вистачить страховим компаніям грошей на виплати за цю катастрофу.

«Нехай це стане символом кричущої некомпетентності та безгосподарності дуету Байден / Ньюсом. 20 січня повинно настати якомога швидше!» – написав Трамп.

Син Трампа не лишився осторонь пошуку «винних», тож він поширив на своїй сторінці в Х скриншоти заголовків новин за 18 березня 2022 року про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса відправила своє надлишкове обладнання в Україну.

«Пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні», – написав син Трампа.

Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі фото 1
скриншот: x.com/DonaldJTrumpJr

Репост цього допису зробив і американський мільярдер Ілон Маск. Раніше він нагадав про те, що USAID під час президентства Джо Байдена профінансував 16 пожежних департаментів України.

Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі фото 2
скриншот: x.com/elonmusk

Так, за даними Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа спалила щонайменше 50 акрів біля Голлівудських пагорбів. Зокрема, вогонь знищив частину каньйону Руньйон. Це популярне місце для походів та вигулу собак серед місцевих жителів.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

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Теги: 8 березня Дональд Трамп Ілон Маск президент

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