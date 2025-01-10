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Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн

Ірина Бура
glavcom.ua
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Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн
У 2000 році Хопкінс також втратив свій будинок у Лондоні під час пожежі
фото з відкритих джерел

Від будинку легендарного актора залишилися лише руїни

Володар премії Оскар, знаменитий американський актор Ентоні Хопкінс також втратив свій дім через руйнівні лісові пожежі в Каліфорнії, які охопили Лос-Анджелес. Про це пише The Daily Mail.

87-річний легендарний актор купив розкішний будинок із чотирма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами в районі Пасіфік Палісейдс за $6 млн у 2021 році.

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн фото 1

На фотографіях видно обвуглені залишки класичного колоніального будинку з обгорілою огорожею.

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн фото 2

Це не перший випадок, коли Хопкінс стикався з нищівним полум’ям. В листопаді 2018 року його будинок ледве уникнув пожежі у Вулсі, в результаті якої згоріло майно його сусіда. У 2000 році Хопкінс також втратив свій будинок у Лондоні під час пожежі, але, на щастя, на той час він був у безпеці в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

Окрім того, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. Знаменитість зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів, зокрема, саме тут її син Фенікс зробив перші кроки.

Також у Малібу, в районі Пасифік-Палісейдс, згорів будинок, який орендував син президента США Джо Байдена – Гантер Байден. На фото видно, що від будівлі, що мала три спальні та три ванні кімнати, майже нічого не залишилося. Джо Байден раніше заявляв, що має інформацію про ймовірне знищення цього будинку.

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Теги: пожежа США актор будинок майно евакуація Daily Mail акторка

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Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Ентоні Хопкінса за $6 млн
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