Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
За хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів
У США в штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації через сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса. Про це повідомляє CBS News.
Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.
На даний час відомо про двох загиблих людей.
🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації
🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.
Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa
Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.
Раніше стало відомо, що потужна снігова буря накрила США.
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