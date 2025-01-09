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Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей

Ірина Бура
glavcom.ua
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Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
Вогонь навколо Лос-Анжелеса виходить з-під контролю
фото: ABC news

За хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів

У США в штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації через сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса. Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

На даний час відомо про двох загиблих людей.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

Раніше стало відомо, що потужна снігова буря накрила США. 

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Теги: пожежа США надзвичайний стан евакуація

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