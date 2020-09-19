Оксана Забужко відзначає ювілей



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Сьогодні, 19 вересня виповнюється 60 років українській письменниці Оксані Забужко

Забужко – одна з небагатьох українських письменників, які живуть на гонорари від написаних книг

Найвідоміша українська письменниця, поет, публіцист, літературознавець і громадський діяч Оксана Забужко сьогодні святкує 60-річчя.

19 вересня виповнюється 60 років українській письменниці Оксані Забужко. Народилася вона в місті Луцьку, у шістдесятницькій родині з давніми історичними традиціями. Писати вірші Забужко почала, за її словами, «з дописемного віку».

Дебютувала з віршами в періодиці у дев’ять років. Тривалий час вона працювала викладачем. Причому лекції з естетики кандидат філософських наук Оксана Забужко читала не тільки київським студентам, а й їх колегам з всесвітньо відомих університетів: Гарвардського, Йельського, Колумбійського. Оксана Забужко – одна з небагатьох українських письменників, які живуть на гонорари від написаних книг. Хоча, значна частка доходу – все ж від книг, виданих за кордоном.

Широку популярність її принесла опублікована в 1996 році книга «Польові дослідження українського сексу». Її робота «Музей покинутих секретів» (2009), віднесено до списку 20 найкращих романів століття.

Твори письменниці перекладені понад 20 мовами, окремими книжками виходили в Австрії, Болгарії, Італії, Ірані, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції. Поезії Забужко покладені на музику багатьма українськими та зарубіжними композиторами.

Серед її літературних нагород – премії Фонду ім. Гелен Щербань-Лапіка (США, 1996), Фундації Ковалевих (1997), Фонду Рокфеллера (1998), Департаменту культури м. Мюнхена (1999), Фундації Ледіґ-Ровольт (2001), Департаменту культури м. Ґрац (2002). Відзнака »Золотий письменник України» (2012), Національна премія України імені Тараса Шевченка (2019), цьогоріч Забужко отримала премію «Women In Arts».