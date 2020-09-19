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    Культура

    Оксана Забужко відзначає ювілей

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    Сьогодні, 19 вересня виповнюється 60 років українській письменниці&nbsp;Оксані Забужко&nbsp; - Оксана Забужко відзначає ювілей
    Сьогодні, 19 вересня виповнюється 60 років українській письменниці Оксані Забужко 

    Забужко – одна з небагатьох українських письменників, які живуть на гонорари від написаних книг

    Найвідоміша українська письменниця, поет, публіцист, літературознавець і громадський діяч Оксана Забужко сьогодні святкує 60-річчя.

    19 вересня виповнюється 60 років українській письменниці Оксані Забужко. Народилася вона в місті Луцьку, у шістдесятницькій родині з давніми історичними традиціями. Писати вірші Забужко почала, за її словами, «з дописемного віку».

    Дебютувала з віршами в періодиці у дев’ять років. Тривалий час вона працювала викладачем. Причому лекції з естетики кандидат філософських наук Оксана Забужко читала не тільки київським студентам, а й їх колегам з всесвітньо відомих університетів: Гарвардського, Йельського, Колумбійського. Оксана Забужко – одна з небагатьох українських письменників, які живуть на гонорари від написаних книг. Хоча, значна частка доходу – все ж від книг, виданих за кордоном.

    Широку популярність її принесла опублікована в 1996 році книга «Польові дослідження українського сексу». Її робота «Музей покинутих секретів» (2009), віднесено до списку 20 найкращих романів століття.

    Твори письменниці перекладені понад 20 мовами, окремими книжками виходили в Австрії, Болгарії, Італії, Ірані, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, США, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції. Поезії Забужко покладені на музику багатьма українськими та зарубіжними композиторами.

    Серед її літературних нагород – премії Фонду ім. Гелен Щербань-Лапіка (США, 1996), Фундації Ковалевих (1997), Фонду Рокфеллера (1998), Департаменту культури м. Мюнхена (1999), Фундації Ледіґ-Ровольт (2001), Департаменту культури м. Ґрац (2002). Відзнака »Золотий письменник України» (2012), Національна премія України імені Тараса Шевченка (2019), цьогоріч Забужко отримала премію «Women In Arts».

     

    література письменник робота премія Оксана Забужко
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