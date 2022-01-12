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    Відома акторка присоромила колег, що працюють на Росію: Відповідатимуть ваші нащадки

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    Вітовська вирізняється на тільки неабияким акторським талантом, а і своїм принциповим ставленням щодо російської агресії проти України - Відома акторка присоромила колег, що працюють на Росію: Відповідатимуть ваші нащадки
    Вітовська вирізняється на тільки неабияким акторським талантом, а і своїм принциповим ставленням щодо російської агресії проти України
    фото: vitovskavantsa/instagram.com

    Ірма Вітовська пояснила, чому свого часу несподівано закрили успішний ситком «Леся+Рома»

    Відомій українській акторці Ірмі Вітовській шкода колег, які з різних причин – «поза політикою» чи «сім'ю треба годувати» – не відмовилися від проектів, розрахованих на Росію. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Theukrainians.org.

    «Я можу зрозуміти, коли людина має хворих членів сім'ї, вона не може по-іншому заробити на лікування, тому приймає пропозиції зніматися в відверто замовних історіях. Але коли все добре, є й актор чи акторка бере участь ще й у цьому – у мене це викликає огиду».

    Проте Вітовська зауважила, що не припинила спілкуватися з акторами, які співпрацюють з росіянами. Щоправда, це спілкування зведено до мінімуму.

    «Не припинила спілкуватися, але ці люди стали поза моїм колом. Я навряд чи поговорю з ними про погоду за вікном, лише «добрий день – добрий день». Не збираюся нікого вчити, бо кожен має свою карму і знаю, що за все буває відповідальність. Переступивши через кров сім'ї, сам будеш кровити. Якщо ти цього не розумієш, то погано. Бо можуть відповісти і твої нащадки», – пояснила акторка.

    На запитання журналіста, чому свого часу закрився дуже успішний україномовний ситком «Леся+Рома», Вітовська відповіла: «Це була політична позиція. Серіал довів, що для деяких людей він є небезпечним, бо працює на відновлення української ідентичності. Через такі маленькі прості моделі українство ставало цікавим. «Леся+Рома» – нехай не мистецьке явище, але це дуже добре зроблений продукт із гарною мовою урбаністичних українців. «Леся+Рома» увійде до історії українського телебачення. Він дуже добре попрацював на українську ідентичність, на те, що навіть якщо не заговорили українською мовою, у них хоча б зникла антипатія до нього».

    Нагадаємо, нещодавно відома українська акторка Ірма Вітовська відсвяткувала свій день народження.

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    Теги: телебачення серіал Ірма Вітовська актор
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    Відома акторка присоромила колег, що працюють на Росію: Відповідатимуть ваші нащадки