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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
Президент заслухав доповідь головкома
фото: Офіс президента

Найбільше обстрілів і штурмових дій війська РФ застосовували на Покровському напрямку

Російські війська порушили обіцянку «великоднього перемирʼя» 2935 разів за останню добу. Як інформує Главком, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава української держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу становить 2935 разів станом на 00:00 21 квітня.

Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

Ситуація на всіх ділянках фронту

  • відбулося 96 російських штурмових дій;
  • 1882 разів РФ обстріляла українські позиції (з них 812 з важкого озброєння);
  • понад 950 разів росіяни використовували FPV-дрони.

«Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова», – підсумував президент.

О 00:00 21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

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Теги: Володимир Зеленський фронт перемир'я Олександр Сирський

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