Патріарх Філарет прощається з Ніною Матвієнко: зворушливі кадри

Патріарх Філарет висловив співчуття доньці покійної співачки – Антоніні

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відвідав церемонію прощання з Народною артисткою Ніною Матвієнко, яка померла 8 жовтня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

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94-річний Філарет прийшов до Національної філармонії України, аби провести легенду української сцени в останню путь.

Патріарх Філарет біля труни Матвієнко фото: glavcom.ua

Патріарх Філарет попрощався з видатною співачкою.

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Також Патріарх Філарет висловив співчуття доньці покійної співачки – Антоніні.

Патріах Філарет, донька артистки Антоніна Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян фото: glavcom.ua

Зауважимо, попрощатися з Ніною Матвієнко прийшло чимало відомих українців, зокрема політиків та знаменитостей.

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

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Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.