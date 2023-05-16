Пішов із життя легендарний засновник ансамблю «Смерічка»

Левко Дутковський помер 16 травня після перенесеного інфаркту та коронавірусу

Сьогодні у Чернівцях у віці 80 років помер композитор та засновник вокально-інструментального ансамблю «Смерічка» Левко Дутковський. Про це повідомив журналіст, дослідник української естради Михайло Маслій у Facebook .

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«У рідних Чернівцях, які так оспівував і якими так гордився, в кардіологічному центрі, після перенесеного інфаркту і коронавірусу, 16 травня воєнного 2023 року близько 20 години помер один із основоположників української естрадної пісні, великий вчитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутковський», – написав журналіст.

Левко Дутковський фото з відкритих джерел

Левко Дутковський – український музикант і композитор, засновник і керівник ВІА «Смерічка», Народний артист України, режисер, педагог, один із основоположників української естрадної музики. Завдяки йому та керованому ним ансамблю починався професійний злет і популярність солістів «Смерічки» Назарія Яремчука і Василя Зінкевича, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Софії Ротару, Людмили Артеменко, Іво Бобула, Павла Дворського й інших.

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фото: Facebook / Mykhajlo Masliy

«Завжди щиро радів успіхам своїх друзів, – цитує слова Левка Дутковського Михайло Маслій. – Найбільшою насолодою для мене було – спостерігати, як поставлену мною музично і режисерськи концертну програму «Смерічки» захоплено і щиро, зі сльозами на очах, сприймав глядач…».

Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Левко Дутковський фото: Збруч

Для ансамблю Дутковський написав і аранжував пісні «Сніжинки падають», «Бажання», «У Карпатах ходить осінь» на слова Анатолія Фартушняка, рок-композицію «Черемоше сивий» на слова Миколи Негоди, блюз-баладу «Скрипка без струн» на слова Анатолія Драгомирецького та інші.

Ці твори з елементами рок-, поп-музики, джазу та українського фольклору визначили творчий напрямок «Смерічки», що дали українській естрадній пісні в 60-70 роках XX століття нову музичну хвилю. Левко Дутковсьий з нуля навчав грати на музичних інструментах переважну більшість музикантів, розписував і розучував з ними партитури пісень, вчив співати, працюючи над вокальною манерою. У той час «Смерічку» легко можна було впізнати без оголошення по радіо і телебаченню.

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Нагадаємо, у Львові цьогоріч 10 травня на 95-му році життя померла зв’язкова командирів УПА Катерина Щерба на псевдо Олеся.