Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт
Денис Кривий займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів
фото з відкритих джерел

Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії

На фронті під Бахмутом, рятуючи побратимів, загинув фотограф-натураліст Денис Кривий. Про це повідомили на офіційній сторінці національного природного парку «Бузький Гард». 

Денис займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine.  Брав участь у фотовиставках у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються в приватних колекціях у країнах Європи, Північної Америки та Азії. 

«Молодий, енергійний, талановитий, автор фотовиставки «Краса Бузького Гарду», яка неодноразово демонструвалась у музеях нашої країни. Фото Дениса Кривого красуються у виданнях національного природного парку «Бузький Гард», на сайті парку, стендах, путівниках, листівках та інших публікаціях. Ми ніколи не забудемо світлі справи та талант Дениса!», – йдеться в дописі.

За даними Інституту масової інформації, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

Фотороботи Дениса: 

5 фото
На весь екран
Денис Кривий займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів
фото: Денис Кривий

Раніше повідомлялося, що у боях за Бахмут загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених».

Також на фронті загинув відомий художник, який працював над фільмом «Памфір».

Теги: війна Бахмут фотограф

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Кравець один зі стовпів ветеранського спорту у Миколаєві
У боях за Бахмут загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених»
Сьогодні, 14:21
Олександр Хміль виступав за Україну на юнацькому та молодіжному чемпіонатах світу
У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею
12 травня, 19:11
Володимир пішов на фронт добровольцем
На фронті загинув відомий художник, який працював над фільмом «Памфір»
12 травня, 13:35

Події в Україні

Patriot після нічної атаки на Київ, ймовірно, був пошкоджений – CNN
Patriot після нічної атаки на Київ, ймовірно, був пошкоджений – CNN
Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт
Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт
Наступ на Харківщину та важкі бої на Луганщині: яка ситуація на фронті
Наступ на Харківщину та важкі бої на Луганщині: яка ситуація на фронті
Був задіяний нардеп Шевченко. Буданов розкрив деталі секретної операції в Білорусі
Був задіяний нардеп Шевченко. Буданов розкрив деталі секретної операції в Білорусі
Росія заявила, що знищила Patriot. Міноборони відреагувало жартом
Росія заявила, що знищила Patriot. Міноборони відреагувало жартом
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
18K
У Києві чути вибухи
17K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
6758
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
6378
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
5361
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту