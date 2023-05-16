Під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий: фото робіт

Денис Кривий займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів

Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії

На фронті під Бахмутом, рятуючи побратимів, загинув фотограф-натураліст Денис Кривий. Про це повідомили на офіційній сторінці національного природного парку «Бузький Гард».

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Денис займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine. Брав участь у фотовиставках у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються в приватних колекціях у країнах Європи, Північної Америки та Азії.

«Молодий, енергійний, талановитий, автор фотовиставки «Краса Бузького Гарду», яка неодноразово демонструвалась у музеях нашої країни. Фото Дениса Кривого красуються у виданнях національного природного парку «Бузький Гард», на сайті парку, стендах, путівниках, листівках та інших публікаціях. Ми ніколи не забудемо світлі справи та талант Дениса!», – йдеться в дописі.

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За даними Інституту масової інформації, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

Фотороботи Дениса:

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Денис Кривий займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів фото: Денис Кривий

Раніше повідомлялося, що у боях за Бахмут загинув постійний учасник змагань «Ігри Нескорених».

Також на фронті загинув відомий художник, який працював над фільмом «Памфір».