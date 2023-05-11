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У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся
Пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові
фото: Андрій Садовий

Жінка була зв’язковою Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка

У Львові 10 травня на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся фото 1
фото: Катерина Щерба

Пані Катерина протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка.

У будинку свого батька, Василя Бережанського, жінка допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.

У Львові померла зв’язкова командирів УПА на псевдо Олеся фото 2
фото: Катерина Щерба

Після війни пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові.

Нагадаємо, на Рівненщині цього року померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка після повномасштабного вторгнення віддала свою зелену сукню, пошиту у засланні, на матеріал для маскувальних сіток. З початку війни в Україні жінка підтримувала українських військових грошима і передавала власні речі на маскувальні сітки. 

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Теги: Андрій Садовий Львів ОУН-УПА Україна

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